Megújult a Farnad melletti híd – több mint 130 ezer euróból végezte el a felújítást a megye

Nyitra megye befejezte a Farnad község mellett, a II/588-as úton található híd átépítését a Lévai járásban. A beruházás értéke meghaladta a 130 ezer eurót. Az autósoknak ugyanakkor továbbra is közlekedési korlátozásokkal kell számolniuk a közeli, Nagyölveden zajló hídjavítási munkálatok miatt – hívta fel a figyelmet a megyei hivatal. A munkálatok várhatóan a nyári szünidő kezdetére fejeződnek be.

A Farnad mögött található hidat még 1938-ban építették, és a legutóbbi szakértői vizsgálatok szerint már rendkívül rossz műszaki állapotban volt. Az átfogó rekonstrukció során az eredeti szerkezet több elemét elbontották, majd korszerű új elemekkel helyettesítették.

„A régi híd már nem felelt meg a biztonságos használati követelményeknek. A felújítással megszüntettük a legsúlyosabb hiányosságait, és jelentősen meghosszabbítottuk az élettartamát”

– nyilatkozta Branislav Becík, a Nyitrai Önkormányzati Kerület elnöke.

A híd eredeti szerkezetéből csupán az alapozás, valamint a hídfők és a szárnyfalak egy része maradt meg. A projekt részeként megújult az útpálya burkolata, új szalagkorlátokat és közlekedési jelzőtáblákat helyeztek ki, emellett megerősítették a patak medrét is.

„A beruházás nemcsak a híd szerkezeti állapotának javítását szolgálta, hanem a közlekedés biztonságának növelését is”

– ismertette Matej Takáč, a Nyitrai Önkormányzati Kerület Hivatala közlekedési és közútkezelési osztályának nevében.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk