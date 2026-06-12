Rendhagyó műsorokkal ünnepli második születésnapját a Nemzeti Sportrádió, a magyar sport hangja

Magyarország egyetlen, a nap 24 órájában kizárólag sporttal foglalkozó rádióadója június 14-én, második születésnapja alkalmából egész napos ünnepi műsorfolyammal készül, köztük egy összegző összeállítással a legkiemelkedőbb közvetítéseiből, interjúiból és emlékezetes rádiós pillanataiból, felidézve azokat a sporteseményeket és történeteket, amelyek különösen közel kerültek a hallgatókhoz.

A születésnap alkalmából megújul Az én történetem című sorozat. A Nemzeti Sportrádió munkatársai személyes hangvételű visszaemlékezésekben osztják meg a legmaradandóbb élményeiket, az adások kulisszatitkait és emlékezetes rádiós pillanatokat.

Emellett a hallgatóknak olyan összeállítással is készülnek, amelyben a magyarok legnagyobb klasszisai, a rádió vendégei mondják el gondolataikat a csatornáról, valamint arról, mit jelent számukra a sportrádió.

A Nemzeti Sportrádió 2024-ben, a labdarúgó Európa-bajnokság nyitónapján kezdte meg sugárzását a közmédia új rádióállomásaként – a 2022 óta működő Sportrádió korábbi hullámhosszán – és az elmúlt évek során meghatározó szereplőjévé vált a hazai sportmédiának.

Beszámolt valamennyi kiemelkedő hazai és nemzetközi sporteseményről, számos alkalommal a helyszínről közvetítve. A hallgatók azóta Budapest körzetében és országszerte online élő körkapcsolásokkal, magazinműsorok, portrébeszélgetések és háttérműsorok segítségével követhetik nyomon a magyar sport legfontosabb történéseit. A klasszikus Körkapcsolás műfajának újjáélesztése mára a rádió egyik meghatározó védjegyévé vált, miközben egyre több sportág kapott önálló műsoridőt és rendszeres megjelenési lehetőséget az adón.

Az ünnepi tartalmak a Nemzeti Sport felületein is megjelennek majd. A sportnapilap és a nemzetisport.hu folyamatosan beszámol a rádió születésnapjához kapcsolódó különleges műsorokról és visszaemlékezésekről.

Két év alatt a Nemzeti Sportrádió nem csupán új csatornaként jelent meg a hazai médiatérben, hanem olyan közösséget épített, amelynek középpontjában a sport szeretete, a hiteles tájékoztatás és a rádiózás hagyományainak tisztelete áll.

MTVA/Felvidék.ma