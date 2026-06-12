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Több mint ötven iráni katonai objektumot ért találat a konfliktus kezdete óta

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztrációs felvétel (Fotó: MTI/AP)

Több mint ötven iráni katonai objektumot ért találat az amerikai–izraeli hadműveletek során a február végén kezdődött konfliktus óta – állapította meg a BBC Verify a műholdfelvételek elemzése alapján.

A BBC tényellenőrző szerkesztősége által vizsgált felvételek szerint országszerte jelentős károk keletkeztek katonai létesítményekben. Az érintett objektumok között szerepel az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) teheráni parancsnoksága, a légierő és a haditengerészet több létesítménye, valamint ballisztikusrakéta-komplexumok is. A műholdfelvételeken szakértők megrongálódott harci repülőgépeket, hadihajókat és rakétalétesítményeket azonosítottak.

A károk pontos mértékének felmérését ugyanakkor nehezíti, hogy a konfliktus kezdete óta friss műholdfelvételek csak korlátozott mennyiségben érhetők el az országról.

A BBC szerint a Pentagon márciusban arra kérte a Planet műholdas képalkotó vállalatot, hogy korlátozza az Iránról és a Közel-Kelet jelentős részéről készített új felvételek hozzáférhetőségét. A cég közlése szerint ezzel azt kívánta megakadályozni, hogy a képeket ellenséges szereplők használják fel szövetséges országok katonái vagy civilek ellen.

Washington szerint az Egyesült Államok több mint 13 ezer célpont ellen hajtott végre csapást Irán területén a február 28-án kezdődött konfliktus óta.

Donald Trump amerikai elnök a múlt hónap végén azt állította, hogy az Egyesült Államok „katonailag legyőzte” Iránt. A Fox Newsnak adott interjújában úgy fogalmazott, hogy az iráni haditengerészet és légierő „száz százalékban megsemmisült”.

A BBC által vizsgált műholdfelvételek szerint több rakétakomplexumnál jelenleg is helyreállítási munkálatok zajlanak, ami arra utal, hogy Teherán a fegyverszünet időszakát a sérült létesítmények helyreállítására használja fel.

MTI/Felvidék.ma

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