Fico: Szlovákiában csak férfi és nő köthet házasságot az alkotmány szerint

Szlovákiában az alkotmány szerint csak férfi és nő köthet házasságot – jelentette ki péntek délután Robert Fico kormányfő, miután meglátogatta a belügyminisztérium speciális anyakönyvi hivatalát, mely az egyetlen hely, ahol nyilvántartásba lehet venni külföldön kötött házasságokat.

„Bizonyosan mindannyian felfigyeltek rá, hogy homoszexuális párok is törekednek arra, hogy szlovák hivatalok anyakönyvezzék a házasságukat, amit külföldön kötöttek, ahol ez megengedett. Hogy ne legyenek kétségek, teljes mértékben tiszteletben tartom a valós élethelyzetet, mikor azonos nemű emberek párkapcsolatban élnek. Másrészt viszont meg kell óvnom az alkotmányt, mely szerint a házasság férfi és nő közti egyedi kapcsolat” – mondta a kormányfő. Fico megköszönte az anyakönyvi hivatal alkalmazottainak az érdemi eszmecserét.

Fico szerint az alkalmazottakkal egyetértettek abban, hogy a jelenlegi jogrend szerint Szlovákiában nem lehet anyakönyvezni azonos nemű párok házasságát, még ha a házasságot egy olyan országban kötötték is, ahol ez megengedett.

„A speciális anyakönyvi hivatal ezért nem anyakönyvezhet olyan házasságot, mely nem egyezik az alkotmányban megfogalmazott meghatározással – mint egy férfi és nő közti kapcsolat. Nem lehet arra kérni valakit, hogy vegye nyilvántartásba azt, ami nem létezik a mi jogrendünkben” – nyilatkozta a kormányfő.

Fico szerint azok, akik ellentétes nézeteket vallanak, nemzetközi bíróságok döntéseire hivatkoznak.

Megjegyezte egyben, hogy a Smer még a múltban módosította az alkotmányt, hogy a nemzeti identitás és házasság kérdésében a szlovák jogrend elsőbbséget élvez a nemzetközi jogrenddel szemben. A kormányfő azt is jelezte, hogy meg akarják erősíteni az anyakönyvekről szóló törvényt. Elmondása szerint már csak be kell ütemezniük a javaslat elfogadását.

TASR/Felvidék.ma