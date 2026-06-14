A papszentelések és papi jubileumok időszakában is kézbe vehető a Remény

A 24. szám vezércikkét a főként katolikus családoknak készülő – a remeny.ma helyett immár új néven működő ökumenikus egyhaz.ma-tól független – Remény hetilap főszerkesztője, Nagy András atya írta.

Június, a Jézus Szíve-hónap különösképpen a papszentelések és újmisék időszaka vidékünkön. Ennek köszönhetően a papi jubileumok, ezüstmisék, aranymisék, gyémántmisék időszaka is egyben. E szép események kapcsán újabb alkalmunk adódik mélyebben elgondolkodni a papi hivatás, a papság, valamint a hívek és a pap kapcsolatáról. Ebben segít a 8. oldalon megjelent írás is.

A 4. oldalon Balga Zoltán atya írása, a 7. oldalon György Ferenc atya homíliája olvasható.

Bodzsár Gyula ez alkalommal a Helembán élő Bendík Béla kántorral, a Honti Múzeum és Galéria Baráti Körének egykori elnökével készített interjút.

„Segítség! Kihez forduljak?” címmel jelent meg a pszichológiai témákat érintő 9. oldal újabb, segítséget nyújtani kívánó cikke.

Jakubecz Márta Csendkóstolója és Jeso Eszter élménybeszámolója is a közelmúltban tartott csíksomlyói pünkösdi búcsú hangulatát idézik fel mindazokban, akik személyesen ott voltak, vagy itthonról kísérték figyelemmel a magyarság évente megszervezésre kerülő egyik legnagyobb közös imaalkalmát.

„Eliza, műintelligencia, Természetfeletti Intelligencia” címmel Albán József atya gondolatait is megtalálják a Remény hetilap aktuális számában.

Juhász Attila atya folytatja sorozatát, melyben a 250 éves Rozsnyói Egyházmegye történetét dolgozza fel. Most a XIX. és XX. század fordulójának időszakába kalauzolja az egyháztörténelmet kedvelőket.

Az irodalmi sarokban a héten Babits Mihály egyik művének sorait ajánljuk, de egy Petőfi-verset is megosztunk az oldalon.

Dufek Mária a tavaszi kertről írt, pontosabban az emberpalántákkal való foglalkozás fontosságáról.

Köbölkútról, Egyházfáról, Szepsiből is érkeztek tudósítások, melyeket örömmel osztunk meg hetilapunk olvasóival.

A gyerekeknek készített oldalon a zsigárdi elsőáldozók csoportképe is megtekinthető.

A plébánosok, plébániák, gazdasági és pasztorális tanácsok témájában Erdő Péter bíboros egyik könyvéből idézünk praktikus egyházjogi bekezdéseket.

A szokásos rejtvény alatt most a cseresznyés rétes receptjét találják a konyhában ügyeskedni kívánók.

Szép nyári heteket kívánunk minden kedves Olvasónknak és a Remény hetilap terjesztőinek!

RMT/Felvidék.ma