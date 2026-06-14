Home Hitélet A Vatikán megújította a kiskorúak védelmére kijelölt pápai bizottság alapszabályait
Hitélet

A Vatikán megújította a kiskorúak védelmére kijelölt pápai bizottság alapszabályait

Felvidék.ma
Felvidék.ma
XIV. Leó (Fotó: TASR/AP)

XIV. Leó pápa elfogadta a kiskorúak védelmére kijelölt pápai bizottság működésére és feladataira vonatkozó szabályzat megújítását – jelentette be a Vatikán szombaton.

A testület 2014-ben alakult, majd 2015-ben tartotta meg első plenáris ülését, amely lefektette az egyházmegyék számára ajánlott egységes és globális gyermekvédelmi alapelveket és megelőzési irányelveket.

Több mint tíz év elteltével a kiskorúak védelmére kijelölt pápai bizottság szabályzatát megújították. A dokumentumot XIV. Leó pápa májusban írta alá, de a szentszéki sajtóközpont csak most hozta nyilvánosságra.

Az új alapszabályt a pápa a következő három évre fogadta el. A bizottság céljai nem módosultak: továbbra is az egész világon a kiskorúak és általában a sérülékeny emberek védelmét kell biztosítania.

Thibault Verny érsek, a huszonhárom tagú bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy az új alapszabály erősebb szerepet biztosít az intézménynek, pontosítja mandátumát, szerkezetét és cselekvési módozatait.

Verny érsek szerint a középpontba kerül az áldozatok és túlélők meghallgatása, a gyermekvédelmi terület szakembereinek bevonása, valamint a helyi egyházak tapasztalatainak felhasználása.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Kilencedik alkalommal várja a Nyitott Templomok Napja a...

„Egy keresztény nem támogathatja a háborút és az...

A Világosság református egyházi műsor 2026. június 14-ei...

Kerékpáros zarándoklat Ausztria Morvamezején

Ötven éve szolgálatban – aranymiséjét ünnepelte Orosch érsek...

Hitben, emlékezésben és közösségben – családi napot tartott...

Kozma Imre atyáról neveztek el közösségi parkot Sátoraljaújhelyen

XIV. Leó: a fiatalok legyenek egy új emberiség...

A nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta XIV....

A Pátria rádió katolikus vallási műsorának június 7-ei...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma