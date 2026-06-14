Felvidék új királynőt választott: a 22 éves Szuri Sisi lett a 2026-os évad győztese

A köbölkúti Szuri Sisi nyerte el a Felvidék Arca 2026 címet szombat este Gútán. Az első udvarhölgy Szamaránszky Lea, a második udvarhölgy Németh Virág lett.

A Felvidék Arca országos magyar nyelvű szépségverseny döntőjét június 13-án rendezték meg a felújított gútai Adamis Anna Városi Művelődési Központban. A város második alkalommal adott otthont a rendezvénynek, amelyen tizenkét döntős mutatkozott be a közönség és a zsűri előtt. Az est házigazdája Tóth Károly volt.

A februárban megtartott válogató személyes fordulójára 27 lányt hívtak meg, közülük választották ki a döntő tizenkét résztvevőjét. A versenyzők a következő hónapokban több közös programon és felkészítő összpontosításon vettek részt, a döntőt megelőző napokat pedig a szentpéteri St. Peter Vini területén működő felkészítő táborban töltötték.

A kilenctagú zsűri tagjai az idei évben már a döntő előtt, több alkalommal személyesen is találkoztak a lányokkal. Lelkes Andrea, a verseny koordinátora szerint így nem csupán az esti színpadi teljesítmény alapján döntöttek, hanem átfogóbb képet kaphattak a versenyzők személyiségéről, céltudatosságáról és arról is, miként tudnák képviselni a Felvidék Arca szellemiségét. A zsűriben helyet kapott Varga Enikő, a 2025-ös évad királynője is.

Szuri Sisi viselheti egy éven át a koronát

Az est végén a zsűri a köbölkúti Szuri Sisit választotta a mezőny legjobbjának. A 22 éves fiatal nő a pozsonyi Comenius Egyetem Orvosi Karának hallgatója, és orvosi pályára készül. Négy nyelven beszél, életében fontos szerepet tölt be a zene és a tánc, zongorázik, érdeklődése pedig a modellkedésre, a szépségiparra és a gasztronómiára is kiterjed.

Az első udvarhölgyi címet Szamaránszky Lea szerezte meg, míg a második udvarhölgy Németh Virág lett. Szuri Sisi a következő egy évben viselheti a Felvidék Arca 2026 címet és képviselheti a versenyt.

A szépség mellett a közösség ünnepe

Lelkes Andrea, az Értékműhely Polgári Társulás elnöke és a verseny koordinátora megnyitójában hangsúlyozta: a Felvidék Arca nem csupán szépségverseny, hanem olyan közösségi esemény, amely megmutatja, mennyi tehetség, kitartás, női erő és érték rejlik a felvidéki magyar lányokban.

Mint mondta,

a rendezvény hidat épít a régiók között, összehozza a Csallóközt, Mátyusföldet, Gömört és Felvidék valamennyi szegletét. A résztvevőket a közös kultúra, a magyar nyelv és az örökség köti össze. Úgy fogalmazott, a lányok már azzal példát mutattak, hogy vállalták a megmérettetést, kiálltak a közönség elé és megmutatták önmagukat.

Kiemelte: a korona ugyan csak egyetlen versenyző fejére kerülhet, de az új tapasztalatokkal és barátságokkal valamennyi döntős gazdagodott. A rendezvény az önbizalmat, a kitartást, a közösség iránti elkötelezettséget és a felvidéki magyarság jövőjébe vetett hitet is ünnepli.

Halász Béla, Gúta polgármestere örömének adott hangot, hogy két év után ismét a város fogadhatta a versenyt, ezúttal már a megújult művelődési központban. A polgármester szerint a rendezvény közösségformáló ereje mellett az is fontos, hogy szervezői bátran vállalják és használják a Felvidék elnevezést. Megköszönte a szervezők munkáját, és reményét fejezte ki, hogy a döntő a következő években is visszatérhet Gútára.

A Felvidék Arca egyben Felvidék ünnepe is

Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke személyes kötődését is felidézte: későbbi felesége részt vett a 2014-ben megrendezett első versenyen, amely akkor még a Felvidék Szépe nevet viselte.

Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy

az esemény nemcsak a szépség és az elegancia, hanem a szülőföld ünnepe is. Méltatta azt a lokálpatriotizmust, amely a helyi fellépők, vállalkozók, támogatók és felvidéki értékek jelenlétében egyaránt megmutatkozott.

Hozzátette: egy szépségverseny csak látszólag szól kizárólag a külsőről. Legalább ennyire fontos a belső érték, a karakter és az a bátorság, amelyet a tizenkét döntős a felkészülés és a színpadi szereplés során megmutatott.

Nem a rivalizálásra építenek

Kiss Kósa Annamária főszervező elmondta, a Felvidék Arca a korábbi Felvidék Szépe versenyből formálódott önálló rendezvénnyé. A szervezők évről évre igyekeznek fejleszteni a programot, miközben olyan közeget kívánnak teremteni, amelyben nem a versenyzők közötti rivalizálás, hanem a közös élmény, a fejlődés és a jó hangulat kerül előtérbe.

A versenyben a jótékony szerepvállalásra is figyelmet fordítanak. A Miss Charity kategóriával arra szeretnék ösztönözni a fiatalokat, hogy a segítségnyújtást későbbi életükbe is beépítsék.

A jelentkezőkkel szemben nincs magassági vagy testsúlyra vonatkozó követelmény. A főszervező szerint az internetes filterekkel és mesterséges szépségideálokkal teli világban különösen fontos megmutatni, hogy a szépség nem egyetlen testalkathoz vagy külsőhöz kötődik. Olyan lányokat keresnek, akik természetes bájukkal, belső értékeikkel, önbizalmukkal és tettrekészségükkel példát mutathatnak kortársaiknak.

A Felvidék Arca egyúttal nem ér véget a koronázással: a királynő és a döntősök az év során rendezvényeken vesznek részt, találkoznak a közönséggel, és képviselik a verseny, valamint a felvidéki magyar közösség értékeit.

Zink Dóra és Zink Vass Nóra felvételei

SZE/Felvidék.ma