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Itt és Most

41 éve szűnt meg a schengeni övezeten belüli határellenőrzés

NZS
NZS
Juraj Blanár (Fotó: SITA)

Schengen az európai integráció egyik leglátványosabb eredménye, mely európai emberek milliói számára teszi lehetővé, hogy határok nélkül, szabadon utazzanak, dolgozzanak, tanuljanak vagy üzleti tevékenységet folytassanak, jelentette ki Juraj Blanár (Smer-SD) külügyminiszter az egyezmény aláírásának 41. évfordulója alkalmából.

Blanár szerint a schengeni egyezmény az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik legjelentősebb előnye Szlovákia számára, és egyben az európai államok közötti együttműködés és közös felelősség szimbóluma is.

A megállapodást 1985. június 14-én írta alá a luxemburgi Schengen városában Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg és Németország, lerakva ezzel a jelenlegi schengeni övezet alapjait. Ma 29 európai ország és azok több mint 450 millió polgára tagja az övezetnek.

„Szlovákia 2007 decembere óta része a schengeni övezetnek. Közel két évtized alatt a szabad mozgás polgáraink életének természetes velejárójává vált. Jelentősen leegyszerűsítette az utazást, elősegítette a gazdasági növekedést, a határokon átnyúló együttműködés fejlődését és megerősítette az emberek közötti mindennapi kapcsolatokat. Ezért fontos a vívmányait a jövőben is megvédeni és megerősíteni” – hangsúlyozta a szlovák diplomácia vezetője.

Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy Schengen előnyeit nem lehet magától értetődőnek tekinteni. Működése a közös szabályokon, a kölcsönös bizalmon és a tagállamok azon képességén alapul, hogy közösen reagáljanak a biztonsági kihívásokra.

„A belső határellenőrzés nélküli övezet fenntartásához feltétlenül szükség van az Európai Unió külső határainak következetes védelmére, az illegális migráció hatékony kezelésére és a biztonság területén folytatott szoros együttműködésre. Csak így töltheti be Schengen továbbra is eredeti szerepét” – tette hozzá Blanár.

Hangsúlyozta, hogy a Szlovák Köztársaság tevékenyen részt vesz a schengeni övezet külső határainak védelmében.

Az Ukrajnával közös schengeni határ biztosítása mellett a szlovák rendőrség is segíti az Európai Unió Magyarország és Szerbia közötti külső határának védelmét. Ugyancsak aktívan kiveszi a részét az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) operatív tevékenységéből is.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk

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