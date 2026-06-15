41 éve szűnt meg a schengeni övezeten belüli határellenőrzés

Schengen az európai integráció egyik leglátványosabb eredménye, mely európai emberek milliói számára teszi lehetővé, hogy határok nélkül, szabadon utazzanak, dolgozzanak, tanuljanak vagy üzleti tevékenységet folytassanak, jelentette ki Juraj Blanár (Smer-SD) külügyminiszter az egyezmény aláírásának 41. évfordulója alkalmából.

Blanár szerint a schengeni egyezmény az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik legjelentősebb előnye Szlovákia számára, és egyben az európai államok közötti együttműködés és közös felelősség szimbóluma is.

A megállapodást 1985. június 14-én írta alá a luxemburgi Schengen városában Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg és Németország, lerakva ezzel a jelenlegi schengeni övezet alapjait. Ma 29 európai ország és azok több mint 450 millió polgára tagja az övezetnek.

„Szlovákia 2007 decembere óta része a schengeni övezetnek. Közel két évtized alatt a szabad mozgás polgáraink életének természetes velejárójává vált. Jelentősen leegyszerűsítette az utazást, elősegítette a gazdasági növekedést, a határokon átnyúló együttműködés fejlődését és megerősítette az emberek közötti mindennapi kapcsolatokat. Ezért fontos a vívmányait a jövőben is megvédeni és megerősíteni” – hangsúlyozta a szlovák diplomácia vezetője.

Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy Schengen előnyeit nem lehet magától értetődőnek tekinteni. Működése a közös szabályokon, a kölcsönös bizalmon és a tagállamok azon képességén alapul, hogy közösen reagáljanak a biztonsági kihívásokra.

„A belső határellenőrzés nélküli övezet fenntartásához feltétlenül szükség van az Európai Unió külső határainak következetes védelmére, az illegális migráció hatékony kezelésére és a biztonság területén folytatott szoros együttműködésre. Csak így töltheti be Schengen továbbra is eredeti szerepét” – tette hozzá Blanár.

Hangsúlyozta, hogy a Szlovák Köztársaság tevékenyen részt vesz a schengeni övezet külső határainak védelmében.

Az Ukrajnával közös schengeni határ biztosítása mellett a szlovák rendőrség is segíti az Európai Unió Magyarország és Szerbia közötti külső határának védelmét. Ugyancsak aktívan kiveszi a részét az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) operatív tevékenységéből is.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk