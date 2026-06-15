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A 25 km/órás sebességet meghaladó elektromos rollereket szeptembertől kitiltják a szlovákiai közutakról

NZS
NZS
Fotó: Pixabay.com

Szeptembertől kitiltják a szlovákiai közutakról azokat az elektromos rollereket, amelyek teljesítménye meghaladja a 25 kilométer/órás sebességet. Az ilyen, kis elektromos járművek közé sorolt rollerek közúti használata a közúti közlekedésről szóló törvény június elején elfogadott módosítása értelmében súlyos szabálysértésnek minősül.

Az elektromos roller néhány év alatt a városi közlekedés egyik legnépszerűbb eszközévé vált, így nap mint nap egyre több roller jelenik meg az utakon, kerékpárutakon és sokszor a járdákon is.

A növekvő népszerűségnek azonban komoly árnyoldala van: a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban tűnnek fel a súlyos következményekkel járó rolleres incidensek, ezért sürgetővé vált a törvényi szabályozás.

„A 25 kilométer/órát meghaladó sebesség elérését lehetővé tevő elektromos járművekkel való közlekedés baleset esetén nagyon komoly sérülésekkel, illetve életveszéllyel járhat nemcsak a vezetőjére nézve, hanem gyalogossal vagy a közúti közlekedés más résztvevőjével történt ütközés esetén másokra nézve is. Ezért szükséges megfelelően szankcionálni az ilyen járművek közúti közlekedésben való, szeptembertől illegálissá váló részvételét” – áll a módosítást beterjesztő belügyminisztériumi a javaslatban.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk

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