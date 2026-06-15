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Jozef Viskupič meg akarja védeni elnöki címét Nagyszombat megyében

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: TASR

Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke Nagyszombatban hétfői sajtótájékoztatóján hivatalosan is bejelentette, hogy indul az őszi helyhatósági választásokon, hogy megvédje jelenlegi pozícióját. Döntését több politikai párt, mozgalom, intézmény és szervezet is támogatta.

„Alázattal nézek vissza a múlt sikereire, a jövő felé pedig tisztelettel és kész tervekkel tekintek – így indulok a Nagyszombati megyeelnök posztjáért. Úgy gondolom, kijelenthetem, hogy csapatunk motivált, tele van energiával és továbbra is megyénk lakosait szeretné szolgálni” – nyilatkozta.

Bemutatta továbbá prioritásait a következő ciklusra – egyebek közt új egészségügyi központok létrehozása, a szociális szolgáltatások fejlesztése, valamint kerékpárutak és egy új könyvtár építése.

Jelezte egyben, hogy folytatni tervezi az oktatás, tudomány és egészségügy terén elindított projekteket.

Viskupič döntését Michal Šimečka, a PS elnöke, Jaroslav Naď, a Demokrati elnöke, Erika Jurinová, a Slovensko Mozgalom alelnöke, Juraj Droba, az SaS alelnöke és Viliam Karas, a KDH alelnöke is támogatta. A Magyar Fórum részéről Simon Zsolt, az Občianska konzervatívna strana részéről Ondrej Dostál is támogatását fejezte ki.

Viskupič mellett kiállt több Nagyszombat megyei közéleti személyiség, polgármester és képviselő, különböző intézmények igazgatói és szervezetek képviselői, valamint a kultúra képviseletében Jozef Vajda is.

TASR/Felvidék.ma

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