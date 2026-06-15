Megújult Várszínpad, színházi műhelyek és szakmai zsűri a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiválján

A Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiválja idén is a Kárpát-medence magyar nyelvű színházainak egyik legfontosabb nyári találkozóhelye lesz. A versenyelőadások mellett szakmai beszélgetések, workshopok és közönségtalálkozók várják az érdeklődőket, lehetőséget teremtve arra, hogy alkotók, hallgatók, kritikusok és nézők közösen gondolkodjanak a kortárs magyar színház kérdéseiről.

Zsűri

A versenyprogram előadásait idén öttagú szakmai zsűri értékeli, amelyben a színházi és tudományos élet tapasztalt szereplői mellett egy fiatal alkotó is helyet kapott.

Gilbert Edit irodalomtörténész, kritikus, műfordító, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának habilitált egyetemi docense. Kutatási területe a 20. századi és kortárs – elsősorban orosz – irodalom és kultúra, az összehasonlító irodalomtudomány, valamint az alkalmazott irodalomtudomány és a biblioterápia. Számos tanulmány és kötet szerzője, szerkesztője, a hazai irodalmi és kulturális élet aktív szereplője.

Pregitzer Fruzsina Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész díjjal kitüntetett színművész. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán végzett, pályáját a Nemzeti Színházban kezdte, 1990 óta a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház meghatározó művésze. Számos emlékezetes szerep és önálló est fűződik a nevéhez, munkáját több rangos szakmai díjjal ismerték el. A Magyar Művészeti Akadémia tagja, emellett tizenhat éve tanít a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán.

Léner András színházi rendező, egyetemi oktató, a magyar színházi élet meghatározó alkotója. Rendezéseit számos hazai és külföldi színház mutatta be. Tizenöt éven át tanított a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, emellett a Magyar Táncművészeti Egyetemen és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen is oktatott. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, ahol 2018-ban megalapította az Egyetemi Színpadot, amelynek azóta is vezetője. A Magyar Színházi Társaság elnökségi tagja és a Magyar Színházrendezői Testület alelnöke.

Szabó Attila színháztörténész, tanár, az Országos SzínháztörténetiMúzeum és Intézet igazgatóhelyettese. Kutatóként és oktatóként amagyar és közép-európai színháztörténet, valamint a színházi kultúra történetiösszefüggéseinek vizsgálatával foglalkozik. Munkásságában kiemeltszerepet kap a színházi örökség dokumentálása és közvetítése.

Györgyi Kata, a Debreceni Egyetem kulturális mediáció mesterszakos hallgatója, a Bán Imre Kultúratudományi Szakkollégium alelnöke. Színjátszóként – többek között – a római WWM 2024-es nemzetközi fődíjat, és 2025-ben Kisvárdán is különdíjat elnyert Bernarda Alba háza című előadásban Martírio szerepét alakítja. Szintén díjazott produkciója a Nem Petőfiné…?! – Pillanatképek Szendrey Júlia életéből című egyéni előadás. A színház mellett éveken át tanult képzőművészetet és grafikát, jelenleg is aktív alkotó, munkái több kiállításon szerepeltek.

Várszínpad

Különleges jelentőséget ad az idei fesztiválnak, hogy hosszú felújítás után ismét bekapcsolódik a rendezvény életébe a Kisvárdai Várszínház megújult Várszínpada.

A fejlesztéseknek köszönhetően korszerűsítették a színpadot, megújult a hang- és fénytechnika. A 365 férőhelyes nézőtérrel, karzattal és fedett színpaddal rendelkező épület modern kulturális központként fogadja a fesztivál társulatait és közönségét.

A megújult játszóhely elsősorban a kisebb technikai igényű előadásoknak ad otthont a fesztivál idején.

„Június 4-én először tartottunk színházi előadást a megújult Várszínpadon. Minden tökéletesen működött, a nézőktől is nagyon jó visszajelzések érkeztek. Az új helyszínnel Kisvárda egy igazi kis ékszerdobozzal lett gazdagabb” – fogalmazott Nyakó Béla, a Kisvárdai Várszínház igazgatója.

Workshop

A szakmai programok egyik kiemelt eseménye lesz a „Tér és idő játéka a színházban” című workshop, amely a kortárs színházi alkotómunka egyik nemzetközileg is elismert módszertanára, a Viewpointsra épül. Bélai Marcel rendező és Kozma Gábor Viktor színésztréner vezetésével a résztvevők a tér és az idő színpadi működését vizsgálják, miközben megismerkednek a Six és Nine Viewpoints elméleti és gyakorlati eszköztárával.

A műhelymunka során a figyelem tudatos irányítására, az improvizációra és a kreatív döntéshozatalra épülő gyakorlatok segítségével dolgoznak, majd az elsajátított módszereket jelenetalkotás során is alkalmazzák.

A workshop célja, hogy új perspektívákat nyisson az alkotói gondolkodásban, és gyakorlati eszközöket adjon a résztvevők kezébe a közös színházi munka során. A műhelymunka nyilvános bemutatóval zárul.

Szakmai beszélgetés

A fesztivál hagyományos szakmai beszélgetései idén is fontos részét képezik a programnak. A versenyelőadásokat követő napokon, délelőtt 11 órától az alkotók, a zsűri tagjai, a kritikusok és a közönség közösen gondolkodhatnak az előző napi produkciókról.

A beszélgetések nyitottak minden érdeklődő számára: a nézők nem csupán hallgatói, hanem aktív résztvevői is lehetnek a párbeszédnek, kérdéseikkel, észrevételeikkel és véleményükkel maguk is alakíthatják a diskurzust.

A versenyelőadások, a szakmai programok és a közönségtalálkozók együtt adják azt a fórumot, amely évtizedek óta a fesztivál egyik legfontosabb értéke.

A Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiválja 2026. június 27. és július 4. között várja a közönséget Kisvárdán.

További információk, jegyvásárlás ITT és ITT.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma