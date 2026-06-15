Megyei elnöki kitüntetésben részesült Ďurčovič Ádám, a Selye János Gimnázium idén érettségizett diákja

Június 15-én Nyitra Megyei Önkormányzat elnöke, Branislav Becík kitüntette azon középiskolás diákokat, akik kimagasló sikereket értek el nemzetközi vagy országos versenyeken. Ďurčovič Ádám, a komáromi Selye János Gimnázium végzős diákja egyike volt azon csaknem harminc diáknak, akik átvehették ezt a kitüntetést. A díjat Branislav Becík és Kürti József, a megyei hivatal oktatási főosztályának vezetője adta át

Bár elsősorban a végzős éve legnagyobb sikereit méltattuk, fontos kiemelnünk, hogy ez a díj egy nyolc éven át tartó, töretlen ívű munka elismerése. Ádám az elmúlt csaknem egy évtized alatt számos verseny döntőseként vagy győzteseként, sok-sok sikeres szerepléssel tette büszkévé tanárait, és folyamatosan öregbítette iskolánk, a Selye János Gimnázium hírnevét.

Az idei tanévben elért eredményei között kitűnik a Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen megszerzett abszolút győztesi címe, amellyel a Kárpát-medencei magyar diákság matematikai elitjének élére emelte őt.

Ezzel párhuzamosan az informatika világában is a legjobbak közé tartozik: a Zsakó László Nemzetközi Programozási Verseny országos döntőjében elért 10. helyezése rávilágít mély algoritmikus gondolkodásmódjára.

Sokoldalúságát igazolja, hogy elméje a fizika területén is ugyanolyan otthonosan mozog, a rangos Cornides István Matematika-Fizika Emlékversenyen elért 3. helyezése, valamint a Természettudományi Triatlonon aratott dupla országos győzelme fényesen bizonyítja, hogy a természeti törvények összefüggéseit a maguk teljességében látja át.

Sikerei mögött azonban nemcsak a versenyeredményeket látjuk. Látjuk a diáktársat, aki szerénységével példát mutat, és látjuk a tanítványt, aki szomjazik a tudásra.

Ádám a ballagáson az iskola legmagasabb elismerését, a Selye-díjat is megkapta, amely nem csupán az elmúlt évek versenysikereinek elismerése. Ez a díj a benne rejlő ígéretnek is szól: hitünknek, hogy a jövő tudósaként vagy szakembereként ugyanolyan alázattal és sikerrel szolgálja majd a közösségét, mint tette azt iskolánk falai között.

Szívből gratulálunk a megyei elismeréshez, és további sok sikert kívánunk az egyetemi éveidhez!

Nagy András/Felvidék.ma