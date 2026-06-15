Több mint 421 ezer eurós támogatásból épülhet meg Izsa gyűjtőudvara

Izsa sikeresen pályázott a Szlovákia Program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával. A megkötött támogatási szerződés alapján elindulhat a Gyűjtőudvar építése Izsa községben című projekt – közölte Domi István, a település polgármestere a közösségi oldalán.

A gyűjtőudvar lehetőséget teremt a kommunális hulladék olyan összetevőinek szelektív gyűjtésére, amelyeket nem lehet a háztartási hulladékgyűjtő edényekben elhelyezni. Ide tartozik egyebek mellett a nagyméretű hulladék, az építési törmelék és az elektronikai hulladék.

A község 421 953,22 euró támogatást nyert el, miközben a beruházás teljes kivitelezési költsége 458 644,80 euró.

A beruházás célja a község és a környező természeti környezet tisztaságának megőrzése, az illegális hulladéklerakók kialakulási kockázatának csökkentése, valamint az újrahasznosítás és az újrahasználat arányának növelése.

A projekt az erőforrás-hatékony körforgásos gazdaságra való átállást is támogatja.

A létesítmény a község északi részén, a Hereföld, szlovákul Ďatelinová utca folytatásában, a 6760-as és a 6756-os számú parcellán épül meg.

A területet két méter magas kerítés veszi majd körül, a járművek behajtását pedig egy hat méter széles tolókapu biztosítja. A gyűjtőudvar új, közvetlen csatlakozást kap a meglévő úthálózathoz. A belső közlekedést és a konténerek elhelyezését teherbíró, aszfaltozott és szilárd burkolatú felületek szolgálják.

A bejáratnál hídmérleget helyeznek el a beszállított hulladék pontos nyilvántartása érdekében. A területen újrahasználati központot is kialakítanak, ahol a még használható, feleslegessé vált tárgyakat lehet majd leadni és újból felhasználni.

A gyűjtőudvart saját fúrt kúttal, zárt gyűjtőaknával, elektromos csatlakozással és térvilágítással látják el. A környezetbe való illeszkedést füvesített területek és zöldsáv biztosítja.

SZE/Felvidék.ma