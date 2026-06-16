A Jövő nemzedéke a képzőművészetben című kiállítássorozat zárása

A Magyarság Háza június végéhez közeledve egy különleges eseménnyel zárja a Jövő nemzedéke a képzőművészetben című kiállítássorozatot. A finisszázs nemcsak a tárlat méltó lezárása lesz, hanem lehetőséget kínál arra is, hogy a közönség személyesen találkozzon az alkotókkal, és közösen gondolkodjon a kortárs művészet és a kultúra jövőjéről.

Június 22-én, hétfőn 18 órától A jövő nemzedéke – A kultúra jövője címmel finisszázsra várják az érdeklődőket a Magyarság Háza Galériában.

Az esemény keretében kerekasztal-beszélgetés, közönségtalálkozó és tárlatvezetés is szerepel a programban, amelynek során a látogatók közvetlenül az alkotóktól ismerhetik meg a kiállított művek hátterét, inspirációit és azokat a gondolatokat, amelyek a fiatal művészek munkáit formálták. A rendezvény egyúttal alkalmat teremt arra is, hogy a résztvevők közösen keressék a választ arra, milyen szerepet tölthet be a következő generáció a magyar kultúra jövőjének alakításában.

A finisszázshoz kapcsolódóan továbbra is megtekinthető a Jövő nemzedéke a képzőművészetben című kiállítás, amely 2025. október 27. óta mutatja be fiatal alkotók munkáit a Magyarság Háza Galériában.

A tárlat 2026. június 30-ig látogatható: hétfőtől csütörtökig 15 és 18 óra között, míg pénteken, szombaton és vasárnap előzetes időpont-egyeztetéssel tekinthető meg.

A kiállítás a kortárs képzőművészet sokszínűségét és a feltörekvő művészgeneráció kreativitását állítja a középpontba, méltó lezárást kínálva egy több hónapon átívelő kulturális programsorozatnak.

HE/Felvidék.ma