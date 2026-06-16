Home Művelő Népzenei tábor várja a felvidéki népdalköröket és citerazenekarokat Dunaszerdahelyen
Művelő

Népzenei tábor várja a felvidéki népdalköröket és citerazenekarokat Dunaszerdahelyen

HE
HE

A Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet és Népzenei Adattára 2026 nyarán ismét népzenei tábort szervez a népdalkörök, népdalszólisták és citerazenekarok számára. A július 8. és 11. között megrendezésre kerülő szakmai program célja, hogy a résztvevők elmélyítsék tudásukat, új népdalokat sajátítsanak el, valamint tapasztalatot cseréljenek egymással és az oktatókkal.

„A tábor gyakorlati foglalkozásain magyarországi népdalénekesek és citeratanárok vezetésével dolgozhatnak a résztvevők. A képzés során kiemelt hangsúlyt kapnak a Felvidék tájegységeinek népdalhagyományai, emellett lehetőség nyílik egyéni konzultációkra is. Az érdeklődők személyre szabott segítséget kaphatnak többek között népdalcsokrok összeállításában, előadásmódjuk fejlesztésében, illetve feltehetik szakmai kérdéseiket az oktatóknak” – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Takács Ottó, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója.

Mint megtudtuk, a tábor oktatói Borsi Ferenc és Péterné Berde Sarolta citeraoktatók, valamint Köles Éva népiének-oktató lesznek.

A szervezők a szakmai programok mellett fontosnak tartják a közösségépítést is, ezért a szabadidős programok során lehetőséget biztosítanak arra, hogy a különböző felvidéki régiókból érkező résztvevők megismerjék egymást és megosszák tapasztalataikat.

A rendezvény helyszíne a Dunaszerdahelyi Egyesített Szakközépiskola kollégiuma (Szabó Gyula utca 21.), ahol egy-egy csoportból 2–5 fő részvételét tudják biztosítani. A gyermekek kizárólag felnőtt kísérettel – szülő vagy pedagógus felügyeletével – vehetnek részt a táborban.

A jelentkezési határidő 2026. június 28.

A regisztráció lezárását követően minden jelentkezőnek részletes információkat tartalmazó meghívót küldünk a tábor lebonyolításáról és a gyakorlati tudnivalókról. Az elektronikus jelentkezés a meghirdetett online felületen keresztül történik” – tette hozzá Takács Ottó.

intezet.sk / HE, Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Megyei elnöki kitüntetésben részesült Ďurčovič Ádám, a Selye...

Rangos elismerésben részesült Bugyi István, az ipolysági szakközépiskola...

Kaposvári színházi esték (2)

Fiatal tehetségek a színpadon

Füleken mutatják be a Bacskai című életrajzi kötetet

Szenvedélyes zene, folklór és improvizáció a Tallósi Vízimalomnál

Millenniumi Ösztöndíj átadása huszonhatodszor Ipolyságon

Tehetség, összefogás és egy új partnerség születése

Öregdiák-nagytalálkozó a komáromi Selye János Gimnáziumban

Élményalapú foglalkozásokkal kel életre a rozsnyói kőedények története

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma