Tokaj térségében számos vonzó rendezvényt terveznek a nyári időszakban

A tokaji borászati térségben a nyár folyamán, a legfőbb turisztikai szezonban több olyan rendezvénnyel készülnek, amelyek célja, hogy bemutassák a helyi borászat hagyományait, az itt dolgozó borászok és pincéik legjobb borait, a gasztronómiai különlegességeket és a helyi kulturális örökséget.

A legcsábítóbb program mindenképpen a 15. Tokaj Unplugged (amelyet talán úgy fordíthatnánk, hogy Tokaj kitárul) éjszakai borkóstoló Nagytoronyán. További vonzó rendezvény lesz a Bodrogszerdahelyen tervezett Nyitott pincék napja, valamint a Borsiban sorra kerülő hagyományos népművészeti fesztivál.

Tibor Tabak, a Zempléni Turisztikai Térségi Társaság ügyvezető igazgatója a következőképpen tájékoztatott az eseményekről:

„A nyári szezon a tokaji térség számára kulcsfontosságú, mert a látogatók összeköthetik a kulturális értékek, a természeti szépségek élvezetét az olyan egyedülálló élményekkel, mint a tufába vájt pincék meglátogatása, a helyi borok és ételek, a gasztronómiai sajátosságok élvezete. A rendezvények hozzájárulnak a turistaforgalom fellendítéséhez és bemutatják Alsó-Zemplén borászati kultúráját. Ebben az időszakbaan Tokaj szálláslehetőségei mind foglaltak és ebből egész Alsó-Zemplénnek haszna származik.”

A nyár kezdetén a legjelentősebb program a Tokaj Unplugged, amelyre június 20-án, szombaton Nagytoronyán kerül sor.

Ezzel a fesztivállal visszatérnek a régi időkbe, amikor az elektromos áram alkalmazása nélkül zajlott itt az élet és a munka. Most is csupán gyertyákkal, fáklyákkal, máglyákkal világítják meg a történelmi, tufákba épült pincéket. Az érdeklődők este 20.00 órától éjjel 3.00 óráig vehetnek részt a pincékben a borkóstoláson.

„A 15. alkalommal megrendezett akción 22 jellegzetes pincét nyitnak meg a helyi borászok, akik hagyományos módon végzik a szőlő feldolgozását, a borok kezelését. A rendezők különféle látványos programokat is beiktattak, lesz fényshow és zenei műsorok szintén.megvalósulnak közvetlenül a pincékben, a látogatók körében. A gasztronómiai kínálatban ökörsütés és tradicionális zempléni specialitások várják a turistákat” – jelezte Tibor Tabak.

Június végén a hagyományok bemutatását folytatva kerül sor a Borsi Tokaji Fesztiválra, amelynek helyszíne a II. Rákóczi Ferenc reneszánsz kastély lesz.

A borászati program pedig augusztus végén csúcsosodik ki, amikor augusztus 29-én ugyancsak Nagytoronyán rendezik meg a 14. Gazdaborok Fesztiválját. A pincék látogatását 13.00 órától 21.00 óráig tervezik és a kisebb borászatokat mutatják be, amelyek kevesebb mennyiségű bort készítenek, de régi, hagyományos módszerekkel, mindenféle vegyi vagy ipari anyag hozzáadása nélkül előállított borokkal várják a látogatókat. Már nevet is adtak az ilyen borászatoknak, ezek a garázs-borászatok.

BM/Felvidék.ma/Teraz.sk