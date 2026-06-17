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Az államfő reméli, hogy a kormány bizalmi szavazást kér a parlamenttől

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Peter Pellegrini (Fotó: SITA)

Peter Pellegrini államfő bízik benne, hogy az Alkotmánybíróság döntésének hatására a kormány haladéktalanul bizalmi szavazást kér maga ellen a parlamentben. Pellegrini ezt a közösségi médiában jelentette ki. Hozzátette, a következő ülésszakon szavazhatna erről a parlament.

„Az Alkotmánybíróság döntése megerősítette a véleményemet, hogy a kormánynak már rég bizalmi szavazást kellett volna kérnie a parlamenttől az úgynevezett adósságfék miatt” – jelentette ki.

Az Alkotmánybíróság törvénymagyarázata szerint

a kormánynak haladéktalanul bizalmat kell kérnie a parlamenttől, amint kiderül, hogy az államadósság átlépi az alkotmánytörvényben rögzített határértéket.

Az ellenzék fordult beadvánnyal az Alkotmánybírósághoz, amiért a kormány a parlament 2025. november 25-e és december 12-e közötti ülésszakán nem döntött arról, hogy bizalmi szavazást kér maga ellen. Ezzel megsértette „a parlamentáris demokrácia alapelveit, a végrehajtó hatalom politikai felelősségvállalásának elvét, valamint a jogállamiság elvének materiális értelmezését”.

Az Európai Statisztikai Hivatal, az Eurostat 2025. október 21-én adta ki azt a jelentést, mely szerint Szlovákia államadóssága elérte a bruttó hazai össztermék (GDP) 59,7%-át. „Ha a kormány az Eurostat hivatalos adatai ellenére figyelmen kívül hagyja vagy megkerüli az államadósság-plafon túllépésének tényét, az nem csupán egy konkrét törvényi előírás megsértése, hanem a parlamentáris demokrácia lényegébe való beavatkozás. Ez azt jelenti, hogy a kormány tudatosan kibújt a parlament politikai ellenőrzése alól, amikor erre az ellenőrzésre alkotmányos szempontból a legnagyobb szükség lett volna” – érvelt alkotmánybírósági beadványában az ellenzék.

TASR/Felvidék.ma

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