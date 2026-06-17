Az őszi első ülésszakra halasztották a külföldi szavazás módosításának vitáját

Az őszi első ülésszakra halasztotta szerdán a parlament a külföldi szavazás megváltoztatásáról szóló módosítás megvitatásának folytatását. A módosítást a Smer-SD dolgozta ki. Szintén a szeptember 15-én kezdődő ülésszakra halasztotta a parlament a Művészeti Alapról szóló módosítást, melyet Roman Malatinec frakció nélküli képviselő, a Strana vidieka párt tagja terjesztett korábban a parlament elé.

Ján Richter, a Smer-SD frakcióvezetője a halasztást azzal indokolta, hogy további egyeztetésre van szükség az SNS és a parlamenten kívüli Strana vidieka között. A Strana vidieka frakció nélküli képviselői ugyanis nem akarják megszavazni a parlamenti választáson leadott preferenciaszavazatokkal kapcsolatos SNS-es módosításokat.

A nemzeti párt azt szeretné elérni, hogy több egyéni szavazat, ún. karika megszerzésével lehessen feljebb ugorni a képviselőjelöltek listáján.

„Az SNS elvenné a lehetőséget a felkészült politikusoktól, szerepeljenek bármelyik párt listáján, hogy a karikázással feljebb juthassanak” – mondta később Malatinec a sajtótájékoztatóján.

„Igyekszünk meggyőzni az SNS-t, hogy tegyen le erről a javaslatáról” – tette hozzá Rudolf Huliak idegenforgalmi és sportminiszter (független), a Strana vidieka elnöke.

Roman Michelko, az SNS frakcióvezetője viszont leszögezte, ragaszkodnak ehhez a módosításhoz. „Ragaszkodunk a 8 százalékos küszöbhöz, és nagyon részletesen kifejtettem a parlamenti felszólalásomban, hogy miért, nem tudom, megértette-e a címzett” – mondta újságíróknak Michelko.

Huliak hozzátette, szeptemberig még van idejük tárgyalni.

A Művészeti Alapról szóló szavazás elhalasztását maga Malatinec indítványozta, miután egyeztetett az SNS-szel. „Az SNS vezetésével folytatott tárgyaláson egyetértettük abban, hogy szükség van a Művészeti Alap megreformálására, ezért közös javaslatot dolgozunk ki” – kommentálta a helyzetet Malatinec.

Hozzátette, örül, hogy az SNS az ő több hónapos igyekezetének köszönhetően elismerte, „ez így nem mehet tovább”. Malatinec a sajtótájékoztatón hozzáfűzte, beszélt Andrej Danko SNS-elnökkel az alappal kapcsolatos változtatásokról. „Elképzelhetőnek tart bizonyos módosításokat, ezeket a nyár folyamán közösen elkészíthetjük, de nem egyszerű vitázni ezekről a parlamentben” – mondta.

Huliak a sajtótájékoztatón leszögezte, a Strana vidieka képviselői nem támogatnak értelmetlen javaslatokat, és olyanokat, amelyek nem segítenek az embereknek. Azt visszautasítja, hogy „zsarolóknak” nevezzék őket.

Malatinec elmondta, a diákokat érintő problémákat is meg akarják oldani szeptemberben. „A pozsonyi kollégiumi lakókról van szó, akik arra panaszkodnak, hogy az ukrán diákokat részesítik előnyben, és a szlovákoknak nincs elég hely” – mondta. Erről Tomáš Drucker (Hlas-SD) oktatási miniszterrel akarnak tárgyalni.

TASR/Felvidék.ma