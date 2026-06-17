Megújult arculattal és nagyszabású rendezvényekkel építi a régió boros identitását a 3 folyó völgye

Megújult a 3 folyó völgye borászati társulás logója. Az új vizuális arculatot Borostyánkői Mátyás tervezte, és a jövőben visszaköszön majd azokon a borospalackokon is, amelyek a társulással együttműködő pincészetek borait rejtik.

Jelenleg tíz borászat dolgozik közösen: Bóna Winery, Csernus Winery&Vineyards, Világi Winery, Geönczeöl Pince, Bott Frigyes, Fyrmonia Organic Winery, Chateau Rúbaň, Csábi Pince, Kasnyik Családi Pincészet, Berta Borászat. Céljuk, hogy erősítsék a régió identitását, növeljék a borrégió ismertségét, és közösen mutassák meg a vidék egyedi karakterét a hazai és nemzetközi közönség számára.

Az új logó a 3 folyó völgye identitásának vizuális lenyomata. A három szín egyszerre idézi meg a régió legfontosabb értékeit: a kék a folyókat, a zöld a szőlőt és a tájat, míg a sárga a napot szimbolizálja.

Nem véletlenül: ez Szlovákia legdélibb borrégiója, ahol az országban az legmagasabb a napsütéses órák száma, különösen kedvező feltételeket teremtve a szőlőtermesztés számára.

A logó formavilágában a három folyó találkozása is megjelenik, miközben a szemlélő fantáziájára bízza, milyen további jelentéseket fedez fel benne. Egyesek számára egy borászati eszközt, kapszulavágót idéz, mások egy folyamatos mozgásban lévő, egymásba kapcsolódó közösséget látnak benne. A logót így egyszerre mesél a tájról, a borról és az itt élő emberekről is.

A nyarat is méltó módon indítja a szervezet: június 19. és 20. között a komáromi Tiszti Pavilon hangulatos udvara ad otthont a 3 Folyó Völgye Jazz & Wine rendezvénynek.

A kétnapos esemény a zene, a gasztronómia és a bor találkozásának ünnepe lesz. Pénteken Peter Lipa lép színpadra zenekarával, szombaton pedig a Kispál és a Borz borzolja a kedélyeket.

A rendezvényen a régió legizgalmasabb borait a borászok faházakból kínálják majd a látogatóknak, így az ízek, a hangok és a nyári atmoszféra együtt teremtenek különleges élményt a vendégek számára.

A szüret kellős közepén ismét megrendezik a 3 Folyó Völgye Borfesztivált a párkányi Duna-parti sétányon. Az esemény ezúttal is a régió egyik legjelentősebb boros ünnepe lesz. Szeptember 4-én Tóth Vera koncertjén a párkányi Mihályi Réka és a szintén felvidéki Takács Nicolas is színpadra állnak, szombaton (09.05.) Szikora Robi és az R-GO ad nagykoncertet!

Miközben a rendezvények a borvidék értékeit mutatják meg a nagyközönségnek, a háttérben a szőlő és a borászok teszik a dolgukat. Sok-sok kéz, generációkon át öröklődő tudás, tapasztalat és elhivatottság dolgozik nap mint nap azért, hogy az itt születő borok megkapják azt a figyelmet és elismerést, amelyet méltán megérdemelnek.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma