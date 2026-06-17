Saját forrásból bővíti a középiskolai férőhelyeket Nagyszombat megye Dunaszerdahelyen

Összesen tizenegy új első évfolyamos férőhelyet finanszíroz saját költségvetéséből Nagyszombat megye két dunaszerdahelyi középiskolában. A megye döntése enyhíthet a kialakult férőhelyhiányon, új gimnáziumi osztály megnyitásához azonban továbbra is az oktatási minisztérium jóváhagyására lenne szükség.

A 2026/2027-es tanévre több mint húsz csallóközi diák maradt gimnáziumi férőhely nélkül annak ellenére, hogy teljesítette a felvételi követelményeket.

A dunaszerdahelyi magyar gimnáziumok iránt ugyanis jóval nagyobb volt az érdeklődés, mint ahány tanuló felvételét az engedélyezett létszámok lehetővé tették.

A kialakult helyzetről és a megye által kidolgozott megoldásról június 17-én, szerdán tartottak sajtótájékoztatót a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnázium előtt.

Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke bejelentette: a megye saját költségvetéséből összesen tizenegy további középiskolai férőhelyet finanszíroz Dunaszerdahelyen. Az intézkedés éves költsége megközelíti a 40 ezer eurót.

Két új hely a Vámbéry gimnáziumban

A Vámbéry Ármin Gimnáziumban a minisztérium két első osztály megnyitását hagyta jóvá, osztályonként harminc diákkal. Mivel egy osztály törvényben meghatározott maximális létszáma 31 tanuló, a megye saját forrásból mindkét osztályban finanszíroz még egy-egy helyet.

A gimnázium így az eredetileg engedélyezett hatvan helyett 62 elsőst vehet fel. Berényi József elmondása szerint az erről szóló hivatalos tájékoztatást az iskola igazgatója már megkapta.

Újabb, harmadik osztály megnyitásáról ugyanakkor a megye önállóan nem dönthet.

„Ahhoz, hogy új osztály nyíljon, a minisztériumnak bele kell egyeznie. A megye nem tud osztályt nyitni a minisztérium jóváhagyása nélkül, két további helyet azonban meg tud finanszírozni” – fogalmazott Berényi.

Az alelnök szerint az elmúlt években jelentősen megnőtt a Vámbéry gimnázium iránti érdeklődés. Míg 2024-ben a rendelkezésre álló 69 helyre 58 diák iratkozott be, 2025-ben már valamennyi helyet sikerült betölteni. Tavaly 145-en, idén pedig már 164-en jelentkeztek az intézménybe.

Kilenc további hely a szakközépiskolában

A megye a szemben található Vidékfejlesztési és Sport Szakközépiskolában további kilenc férőhelyet biztosít. Egy új hely nyílik a farmergazdálkodási, egy a sportmenedzseri szakon, a Hotelakadémia pedig – ahol a legnagyobb volt a túljelentkezés – hét további tanulót fogadhat.

Berényi hangsúlyozta:

a megye ezzel elérte saját lehetőségeinek határát. További férőhelyek csak minisztériumi jóváhagyással és állami finanszírozással jöhetnének létre.

A dunaszerdahelyi magyar magángimnáziumot a megye nem finanszírozhatja, ezért ott a létszám emeléséről szintén az oktatási minisztériummal kellene megállapodni.

A feszültséget részben enyhítette, hogy néhány Dunaszerdahelyen sikertelenül felvételiző diák más városok magyar gimnáziumaiban kapott helyet. Berényi tájékoztatása szerint hat tanulót Galántán, további négy dunaszerdahelyi diákot pedig Pozsonyba vettek fel.

„Átestünk a ló túlsó oldalára”

Nagy József megyei képviselő szerint az országos rendszer az elmúlt évekhez képest túlságosan szűkre szabta a középiskolai férőhelyek számát. Úgy vélte, a jelenlegi oktatáspolitika túlzottan erőteljesen próbálja a tanulókat a szakmunkásképzés irányába terelni, miközben nem veszi kellően figyelembe sem az adott évfolyam létszámát, sem a szülők és a diákok megváltozott igényeit.

Mint mondta, néhány évvel korábban még az okozott gondot, hogy nem tudták feltölteni az iskolák rendelkezésére álló helyeket, most viszont az ellenkező véglet alakult ki.

„Országos szinten is átestünk a ló túlsó oldalára” – fogalmazott. Szerinte nem helyes, ha jó eredményeket elérő tanulók pusztán a mesterségesen korlátozott férőhelyek miatt nem juthatnak be érettségit adó középiskolába, majd később főiskolára vagy egyetemre.

A képviselő kifogásolta azt is, hogy a férőhelyek meghatározásakor nem veszik kellően figyelembe Pozsony elszívó hatását. Sok dunaszerdahelyi járásbeli fiatal a fővárosban tanul tovább, ami torzíthatja a járásra vonatkozó arányokat. Nagy József szerint az itt maradni kívánó diákoknak ugyanolyan továbbtanulási esélyeket kellene biztosítani, mint más régiókban élő társaiknak.

Három osztály és kétnyelvű képzés lehet a cél

Berényi József szerint hosszabb távon arra kellene törekedni, hogy a Vámbéry Ármin Gimnázium három első osztályt nyithasson. A jogszabályok már arra is lehetőséget teremtenek, hogy a magyar tanítási nyelvű képzés mellett kétnyelvű oktatást indítsanak.

A tervek között ezért egy magyar–angol kétnyelvű gimnáziumi osztály megnyitása is szerepel. Ehhez azonban ugyancsak szükség lenne az oktatási minisztérium jóváhagyására.

Berényi elmondta, hogy a minisztérium magyar nemzetiségű munkatársaival korrekt kapcsolatot tartanak fenn, és korábban több ügyben is segítséget kaptak tőlük. A végső döntés azonban a miniszter kezében van. Hozzátette: a férőhelyek számának növelésében a megye, a Magyar Szövetség és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége között egyetértés van.

A sajtótájékoztatón elhangzott: a szakképzés vonzóbbá tételére is szükség van, de ezt nem a gimnáziumi férőhelyek korlátozásával, hanem korszerű szakokkal, duális képzéssel és megfelelő helyi munkalehetőségekkel kell elérni. A megyei képviselők jelezték, hogy az idei tapasztalatok alapján országos szinten is kezdeményezni fogják a középiskolai létszámok meghatározásának felülvizsgálatát.

NT/SZE/Felvidék.ma