110 millió eurós beruházással új gyártóüzem nyílt meg Gömörben

Történelmi napot ünnepelt Rimaszombat és környéke 2026. június 17-én. Hivatalosan is átadták a német Winkelmann csoporthoz tartozó reflexGroup vadonatúj gyártóüzemét. A 110 millió eurós óriásberuházás nemcsak modern technológiát és stabil munkahelyeket hoz a régióba, de a nyitóünepség tanúsága szerint a vállalat elkötelezett a helyi közösség és a fiatal tehetségek támogatása mellett is.

A délelőtti órákban a hivatalos állami és üzleti delegációk fogadásával vette kezdetét az ünnepség, melyen Robert Fico kormányfő is beszédet mondott és részt vett mások mellett Szlovákia gazdasági minisztere Denisa Saková is.

„A rimaszombati régióban megvalósuló 110 millió eurós ipari beruházás kiemelkedő siker. Ez a nagyszabású projekt bizonyíték arra, hogy Szlovákia képes a modern ipart azokba a régiókba is elvonzani, amelyeknek a legnagyobb szükségük van rá. Az új munkahelyek, a magas hozzáadott érték és a stabil német partnerekkel való együttműködés jelentik a helyes utat az erősebb gazdaság és a magasabb életszínvonal felé” – hangsúlyozta a szlovák kormányfő, köszönetet mondva mindenkinek, aki részt vett a projekt megvalósításában. Kiemelte, hogy nemcsak Rimaszombat, hanem egész Besztercebánya megye számára fejlődést jelent az itt kialakulható ipari park. Az alapkövet még 2023-ban helyezték el.

Miért nagyszerű hír a Winkelmann gyár megnyitása Rimaszombatban az egész régió számára?

Ondrej Lunter, Besztercebánya megye elnöke kifejtette, a zöldtechnológiák – mint például a hőszivattyúk gyártása – jelentik számunkra az utat az új piacok, az innováció és a fenntartható ipari növekedés felé.

„Ha képesek vagyunk a szabályozásokat az innováció motivációjává alakítani, a fenntarthatósági kihívásokból versenyelőny kovácsolható. A másik dimenzió, amit szeretnék kiemelni, az emberi tényező. Rimaszombatban hosszú ideje küzdünk a magas munkanélküliséggel, és sokan tartósan kiszorultak a munkaerőpiacról. Ezért rendkívül nagyra értékelem a Winkelmann vállalat döntését, hogy együttműködik velünk annak érdekében, hogy a munkahelyeket a régióban élő emberek töltsék be. Pontosan ez az a fajta hozzáállás, amelyből az egész közösség profitál. Meggyőződésem, hogy ha az energiáinkat közösen a zöldtechnológiákra, valamint a tartósan munkanélküli emberek munkafolyamatba való aktív integrálására fordítjuk, az többszörösen megtérül majd számunkra. Ha kiragadjuk az embereket a generációs szegénység ördögi köréből, munkát, méltóságot és perspektívát adva nekik, azzal az egész régió nyer” – szögezte le a megyeelnök.

Jövőbe mutató gyártás és biztos megélhetés

A reflexGroup a fűtési és hűtési rendszerek vízkezelési megoldásainak egyik vezető nemzetközi szállítója. A most átadott rimaszombati üzemben a fűtési és hűtési rendszerekhez, valamint a hőszivattyúkhoz szükséges melegvíz-tárolók (bojlerek) gyártása zajlik majd.

Peter Daniel, a Winkelmann Building+Industry Slovensko gyárigazgatója elmondta, hogy egy gyönyörű, modern gyárat építettek fel, ahol az operátorok az első lépésektől kezdve szerelik össze a termékeket. A vállalat célja, hogy a következő években akár 450 embernek biztosítson munkát, jelenleg már 200 alkalmazottjuk van – többek között Tiszolc, Almágy és Tajti környékéről. Fontos kiemelni, hogy a kínált bérek messze meghaladják a minimálbért, ami komoly gazdasági stabilitást jelent a helyi családoknak.

„Az üzem megnyitása nemcsak mérföldkő a cég életében, hanem egy hosszú távú kapcsolat kezdete a régióval és az itt élő emberekkel” – nyilatkozta Sandra Bell, a reflexGroup vezérigazgatója.

Családi délután és társadalmi felelősségvállalás

Délután 16 órától a gyár megnyitotta udvarát a nagyközönség előtt is, igazi közösségi ünneppé varázsolva a napot. A szervezők gondoskodtak arról, hogy a látogatók kényelmesen juthassanak ki a helyszínre: a SAD Lučenec közreműködésével ingyenes buszjáratok indultak a Kishonti utcából és a Tesco buszmegállóból, de a közkedvelt városi sétavonat is óránként szállította az érdeklődőket. Az autóval érkezőknek a Kassai úton, az ATB (egykori Öreg malom) udvarán biztosítottak parkolót, ahonnan ingyenes ingajáratok közlekedtek a gyárig.

A színpadi programok 17 órakor kezdődtek, ahol a helyi kultúra és a feltörekvő tehetségek kaptak főszerepet. Először az Estella mazsorettek mutatkoztak be. A rendezvényen felléptek a Čisté duše (Tiszta lelkek) fiatal tehetségei is, akik akkora sikert arattak, hogy meghívást kaptak a Markíza televízió Teleráno című műsorába. Színpadra lépett a Hájik gyermek néptáncegyüttes is, akik a múlt üzenetét hozták el, miközben a jövőt építik. Majd a Konzervatórium magániskola tanárai és diákjai adtak koncertet.

A reflexGroup azonnal bizonyította is a társadalmi felelősségvállalás iránti elkötelezettségét: Peter Daniel gyárigazgató a színpadon egy 2000 eurós adományt adott át az iskola támogatására, melyet az igazgató és Csúr Dániel üzemeltető vettek át köszönettel.

Sztárfellépők és felhőtlen szórakozás

A gyerekeket ugrálóvár, arcfestés, slime-készítés és egy kreatív sarok várta, ahol megfesthették élményeiket vagy üzenetet küldhettek a cégnek. Az üzeneteket fel is olvasták, a készítők között pedig nyereményeket sorsoltak ki. A felnőttek az információs sátornál közelebbről is megismerkedhettek a reflexGroup mint jövőbeni munkaadó értékeivel, sőt, akár azonnal jelentkezhettek is a nyitott álláshelyekre.

Az este folyamán a hazai zenei élet kiválóságai gondoskodtak a hangulatról. Koncertet adott a közönségkedvenc Tomáš Bezdeda és zenekara. A fénypontot pedig a fergeteges hangulatot teremtő Kandráčovci együttes fellépése jelentette.

A 21 óráig tartó rendezvény végén a látogatók nemcsak céges lufikkal és fényvisszaverő karkötőkkel, hanem egy valódi, közös ünnep élményével térhettek haza, miközben a hazajutást szintén a biztosított autóbuszjáratok segítették. Rimaszombat egy nívós, modern és emberséges munkahellyel gazdagodott. Kívánjuk, hogy az álláskeresők ezt becsüljék is meg.

A cégcsoport globális jelenléttel bír

A reflexGroup a nemzetközi fűtési, hűtési és vízellátási rendszerek piacának egyik vezető technológiai beszállítója. A vállalat lakóépületek, kereskedelmi létesítmények és ipari komplexumok részére fejleszt és gyárt hidraulikus komponenseket, valamint egyedi rendszermegoldásokat.

Világszerte 8 gyártóüzemet működtet, több mint 25 országban van jelen saját értékesítési hálózattal, és több mint 2100 alkalmazottat foglalkoztat.

A reflexGroup a nagy múltú, németországi (Ahlen) székhelyű Winkelmann Csoport (Winkelmann Group) tagja. Az 1898-ban alapított, családi tulajdonban lévő Winkelmann Csoport ma már több mint 3600 munkatársat számlál globálisan, és éves árbevétele meghaladja a 630 millió eurót. A fémfeldolgozásban élen járó konszern Németországon és Szlovákián kívül Lengyelországban, Olaszországban, Törökországban, Kínában és az USA-ban is működtet gyárakat.

HE/Felvidék.ma