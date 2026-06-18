A GMO-mentesség fenntartását szorgalmazza több magyarországi civil szervezet

A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint a kormánynak egyértelművé kell tennie, hogy Magyarország továbbra is kiáll a GMO-mentes mezőgazdaság mellett – közölték a tiltakozó szervezetek csütörtökön az MTI-vel.

A civilek szerint „váratlan törés”, hogy a Tisza EP-képviselői az Európai Parlamentben (EP) a szavazatukkal hozzájárultak az új génkezelési technikákkal előállított növényekről szóló uniós rendelet elfogadásához. A többi magyar EP-képviselő maradt a GMO-mentes állásponton, amely több mint 20 éves politikai konszenzus belföldön, az alkotmány is rögzíti a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítését genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal – írták.

Az elfogadott rendelet az új génkezelési technikákkal előállított növények jelentős részét kivonja a jelenlegi uniós GMO-szabályozás több alapvető eleme alól, így ezeknél nem lenne szükség a mostanihoz hasonló engedélyezésre, gyengülnének a nyomonkövetési és jelölési követelmények, a fogyasztók sok esetben nem tudhatnának arról, ha új génmódosítási technikával előállított élelmiszer kerül eléjük – tették hozzá.

A három szervezet szerint ez ellentétes az elővigyázatosság elvével, a fogyasztók tájékoztatáshoz való jogával, valamint az ökológiai és GMO-mentes gazdálkodók érdekeivel.

Különösen aggasztónak tartják a közlemény szerint, hogy az új szabályozás tovább erősítheti a nagy agrár-biotechnológiai vállalatok és vetőmagcégek piaci pozícióit, miközben a gazdák és a fogyasztók mozgástere szűkülhet. A civilek a GMO-ellenes kiálláson túl is kérik a kormánytól, hogy Magyarország más tagállamokkal közösen forduljon az EU Bíróságához a rendelet megsemmisítése érdekében. Erre a hatályba lépést követően rövid idő lesz, ezért a szükséges jogi és diplomáciai előkészítést azonnal meg kell kezdeni – hangsúlyozták.

Az új génkezelési technikákról (NGT) szóló jogszabályokat szerdán fogadták el az EP strasbourgi plenáris ülésén.

Ezek alapján az érintett növényeket a továbbiakban nem az előállításuk módja, hanem a módosítás utáni genetikai jellemzőik alapján kell osztályozni, ez alapján az NGT-vel módosított növényeket két kategóriába lesznek sorolva.

Az 1. kategóriájú NGT-növények közé azok tartoznak, amelyek a módosítások jellege és korlátozott száma alapján hagyományos nemesítéssel is létrejöhettek volna, így ezeket hagyományos növényként kell kezelni. A 2. kategóriájú NGT-növények közé a nagyobb mértékű vagy összetettebb genetikai módosításokon átesett növények tartoznak.

MTI/Felvidék.ma