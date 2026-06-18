A jelenlegi 200-ról 250 euróra emelkedik a temetési költségekhez való hozzájárulás

Elfogadta a parlament az SNS törvénymódosító javaslatát, aminek értelmében a jelenlegi 200-ról 250 euróra emelkedik a temetési hozzájárulás.

„A módosító javaslatot azért nyújtotta be a párt, mert folyamatosan emelkednek a temetési szolgáltatásokkal és a temetés megszervezésével járó egyéb költségek, és a segély jelenlegi összege messze nem fedezi a valós költségeket.

A rendelkezésre álló adatok szerint a temetés teljes költsége átlagosan 1000 és 3000 euró között van. A 200 eurós hozzájárulás jelenleg a költségek nem egész 30 százalékát fedezi” – indokolták a beterjesztők.

Az SNS kiemelte, mekkora a hozzájárulás összege a szomszédos országokban. „Csehországban a temetési hozzájárulás 5000 korona, Lengyelországban január 1-jétől 7000 zloty, ami közel 1000 eurót tesz ki. A jelenlegi összehasonlítás azt mutatja, hogy a régió országaihoz képest Szlovákiában továbbra is alacsonyabb a hozzájárulás összege, és csak korlátozott mértékben fedezi a temetéssel kapcsolatos tényleges költségeket” – tették hozzá.

Eredetileg a hozzájárulás összegének 500 euróra emelését javasolta a nemzeti párt, de a beterjesztett javaslatban végül 250 euró szerepelt. „A módosítás tükrözi a törvényjavaslat alapvető társadalmi célját, azaz a hozzátartozóknak nyújtott támogatás összegének emelését a temetés megszervezésével kapcsolatos költségek fedezéséhez, de a költségvetés szempontjából ez előnyösebb megoldás” – áll az indoklásban.

A törvénymódosítás 2027. január 1-jén lép hatályba.

Andrej Danko, az SNS elnöke elmondta, ők érték el már korábban, 2024-ben, hogy a temetési hozzájárulás 80-ról 200 euróra emelkedjen. „Most 500 euróra szerettük volna emelni, mert Lengyelországban már 1000 euró, és tudjuk, hogy nagyon magasak a temetkezési költségek. De sikerült legalább 250 euróra emelni a támogatást” – mondta Danko. Hozzátette, büszke erre, mert ez gyakorlati segítséget jelent az embereknek.

TASR/Felvidék.ma