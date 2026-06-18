A Strana vidieka képviselői bizalmat szavaznak a kormánynak

A Strana vidieka frakció nélküli parlamenti képviselői bizalmat szavaznak a kormánynak – derül ki Roman Malatinec (Strana vidieka) frakció nélküli képviselő nyilatkozatából.

„A párt elnöksége megbeszélte a dolgot, és úgy gondolom, a Strana vidieka támogatja a kormánykoalíciót” – mondta újságíróknak a parlamentben.

A kormány Költségvetési Felelősség Tanácsának állásfoglalása szerint a bizalmi szavazás előtt azzal is foglalkoznia kellene a parlamentnek, hogyan kellene csökkenteni az államadósságot. Malatinec szerint ez is szóba kerül a vita során. „Igen, foglalkozni kell ezzel, mert nő az államadósság” – tette hozzá.

Csütörtökön megkezdődött a kormány iránti bizalmatlansági indítvány megvitatása a parlamentben.

A kabinet a magas államadósság miatt volt kénytelen bizalmi szavazást kérni, a tartozás ugyanis elérte az adósságfék-törvény szerinti legfelső szankciós sávot. A kormány bizalmi szavazás kérésére vonatkozó kötelezettsége még tavaly októberben keletkezett, amikor lejárt a kétéves mentesség az adósságfék szankciói alól.

A kormány nem kért bizalmi szavazást, ezért az ellenzék az Alkotmánybírósághoz fordult, és a költségvetési felelősségről szóló alkotmánytörvény vonatkozó részeinek értelmezését kérte. Az Alkotmánybíróság szerdán (június 17.) ismertetett döntése szerint a kormánynak haladéktalanul bizalmat kell kérnie a parlamenttől, amint kiderül, hogy az államadósság átlépte az alkotmánytörvényben rögzített határértéket. Válaszul a kormány még szerdán este megszavazta, hogy bizalmi szavazást kér maga ellen.

TASR/Felvidék.ma