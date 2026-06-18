Fico Magyar Péterrel és Zelenszkijjel találkozik az Európai Tanács ülése előtt

Robert Fico (Smer-SD) kormányfő először találkozik Magyar Péter magyar kormányfővel az Európai Tanács ülése előtt, és a tervek között szerepel egy megbeszélés Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is. Emellett az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséggel akar tárgyalni arról a végrehajtásról, amelyet az uniós szerv a Projekt Fórum Polgári Társulás ellen indított. Fico erről az európai ügyekért felelős parlamenti bizottság csütörtöki ülésén tájékoztatott.

Leszögezte, nem látja okát, hogy ne támogassa az Európai Tanács ülésén elfogadott záródokumentumokat.

„Úgy gondolom, Ukrajna uniós csatlakozási folyamata lesz a fő téma” – mondta Fico a bizottságban. Zelenszkijjel a következő szlovák–ukrán együttes kormányülésről is beszélni akar. Elmondta, Zelenszkij Kijevet javasolja helyszínnek, ő viszont Pozsonyt. Bízik benne, hogy találnak kompromisszumot, valahol ukrán területen lehet az ülés.

„Sor kerül az első találkozóra Magyar Péterrel” – folytatta Fico. Ezt követően jövő héten Budapesten is találkoznak, amikor Magyarország átadja a V4-es soros elnökséget Szlovákiának.

Fico kitért arra, hogy csorbult Szlovákia tekintélye az egyik uniós szerv, az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség által indított végrehajtási eljárás miatt. „Bizonyítottan csalások történtek a támogatások felhasználásakor” – szögezte le.

Találkozni akar az ügynökség vezetésével, amely Fico közlése szerint 2024-ben indított végrehajtási eljárást a Projekt Fórum ellen. Michal Šimečka, a PS elnöke – akinek édesanyja vezeti a Projekt Fórumot, nevetségesnek nevezte ezt a kijelentést, szerinte Fico arról próbálja elterelni a figyelmet, hogy például az úgynevezett hacienda-botrányok miatt eshet el Szlovákia az uniós támogatásoktól.

Fico leszögezte, nincs rá semmi ok, hogy a csúcson ne támogassa az Európai Tanács Ukrajnával kapcsolatban elfogadott következtetéseit. Megismételte, hogy Szlovákia nem ad fegyvert és nem nyújt anyagi segítséget Ukrajnának.

Az Európai Tanács ülésén azt fogja javasolni, hogy létesüljön közvetlen kommunikációs vonal, forródrót Oroszország és Ukrajna között. Azt is hangsúlyozta, ha a háború lezárása után nem lesz Ukrajna előtt megfelelő perspektíva, borzasztó mértékben megnövekedhet a szervezett bűnözés.

Leszögezte, sosem ellenezte Ukrajna uniós csatlakozási törekvéseit. „De a szlovák kormány nem fog támogatni semmilyen kivételt vagy gyorsított csatlakozási eljárást, az összes feltételt teljesítenie kell Ukrajnának” – tette hozzá. Azt is leszögezte, az EU képtelen meghatározó szerepet játszani az ukrajnai béketárgyalásokban, és megismételte, hogy le kell váltani Kaja Kallast az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselői posztjáról.

Végezetül nagy hibának nevezte, hogy az EU és a német kormány elutasította, hogy Gerhard Schröder volt német kancellár békeközvetítő legyen a háborút lezáró béketárgyalásokon.

„Olyan ember lehet békeközvetítő, aki mindkét felet ismeri” – jelentette ki azzal, hogy vissza kell térni Schröder megbízására. Veronika Remišová, (Slovensko-Za ľudí) a parlamenti bizottság tagja a valóságtól teljesen elrugaszkodottnak nevezte ezt az elképzelést, és emlékeztetett, hogy Schröder olyan orosz állami óriáscégek felügyelőbizottságának tagja volt, mint a Rosznyefty olajtársaság, valamint az Északi Áramlat (Nord Stream) gázvezeték projektjét irányító társaságok.

TASR/Felvidék.ma