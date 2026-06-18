Jogszabályt fogadott el a növényekre vonatkozó génkezelési technikákról az EP

Az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén új génkezelési technikákról fogadott el jogszabályokat szerdán, melyek megkönnyítik a hozzáférést olyan növényfajtákhoz, amelyek jobban ellenállnak az időjárásnak és a kártevőknek, illetve magasabb a terméshozamuk.

Az új génkezelési technikákra (NGT) vonatkozó módosított szabályok értelmében a növényeket a továbbiakban nem az előállításuk módja, hanem a módosítás utáni genetikai jellemzőik alapján kell osztályozni. Az NGT-vel módosított növényeket két kategóriába sorolják, és mindkettőre különböző jogi előírások vonatkoznak majd.

Az úgynevezett 1. kategóriájú NGT-növények közé azok tartoznak, amelyek a módosítások jellege és korlátozott száma alapján hagyományos nemesítéssel is létrejöhettek volna.

Amint bebizonyosodott róluk, hogy megfelelnek az 1. kategória követelményeinek, hagyományos növényként kell kezelni őket. A gyomirtó szerekkel szembeni ellenálló képesség és a rovarölő anyagok előállítására való alkalmasság céljából génszerkesztett növények nem tekinthetők 1. kategóriájú NGT-növénynek.

A 2. kategóriájú NGT-növények közé a nagyobb mértékű vagy összetettebb genetikai módosításokon átesett növények tartoznak. Ezekre a növényekre a genetikailag módosított szervezetekre (GMO) vonatkozó szabályok maradnak érvényben. Az EU-n belüli kereskedelmi forgalomba hozatalukhoz engedélyeztetni kell őket.

A szabályok az Európából származó és az importált növényekre egyaránt vonatkoznak. A teljes nyomonkövethetőség és a címkézés továbbra is követelmény marad a 2. kategóriájú NGT-növények esetében, az uniós országok pedig akkor is korlátozhatják vagy megtilthatják a termesztésüket, ha azt az Európai Unió egyébként engedélyezte.

Az 1. kategóriájú NGT-növények genetikai anyagát tartalmazó vagy azokból származó növényfajták jegyzéke nyilvános uniós adatbázisban lesz elérhető. A termelők megfelelő tájékoztatása érdekében pedig a szükséges módon (NGT-1 megjelöléssel) fel kell címkézni minden vetőmagzsákot és szaporítóanyagot.

Az ökológiai termelésben nem lesznek engedélyezettek az NGT-k, de az 1. kategóriájú NGT-növények technikailag elkerülhetetlen jelenléte nem minősül majd meg nem felelésnek.

Az Európai Bizottság, mások mellett a biotermelők és a fogyasztók megítélése alapján a későbbiekben értékelni fogja, hogy a rendelet milyen mértékű adminisztratív, gazdasági és gyakorlati terhet ró a biotermelőkre – írták. A természetes vagy biológiai úton kialakított tulajdonságokat és DNS-szekvenciákat kivéve az NGT-ket szabadalmaztatni is lehet majd – tájékoztattak.

MTI/Felvidék.ma