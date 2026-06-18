Két hónapon át tartó vágányzár kezdődik a Pozsony–Dunaszerdahely vasútvonalon

Június 30-án több, a Pozsony–Dunaszerdahely–Komárom vonalon közlekedő járat menetrendje módosul, július 1-jétől pedig két hónapos vágányzár kezdődik a Pozsony–Újváros és Úszor közötti szakaszon. Az utasoknak korábbi indulásokkal, pótlóbuszokkal és hosszabb menetidővel kell számolniuk.

A Leo Express tájékoztatása szerint június 30-án 8.40-től éjfélig lezárják a pozsonyi főpályaudvar és Pozsony–Újváros közötti vasúti szakaszt. Az érintett vonatokat Pozsony-Récse állomáson keresztül terelik el, emiatt több járat a megszokottnál korábban indul.

A pozsonyi főpályaudvarról Dunaszerdahely és Komárom felé közlekedő személyvonatok 8.40 után az eredeti, óra 34 perces időpont helyett már óra 26 perckor indulnak. A változás a 4311-es, 4313-as, 4315-ös, 4317-es, 4319-es, 4321-es, 4323-as, 4325-ös, 4327-es, 4329-es, 4331-es és 4335-ös járatot érinti. A 4339-es vonat 22.51-kor indul.

A Pozsonyból eredetileg óra 10 perckor induló 1435-ös, 1437-es, 1449-es, 1451-es és 1453-as REX-járatok óra egészkor indulnak. Ugyancsak tíz perccel korábbra módosul a 11439-es, 11441-es, 11445-ös és 11447-es gyorsított vonat indulása. Az 11443-as járat 15.03 helyett 14.46-kor, a 4363-as személyvonat pedig 19.03 helyett 18.46-kor indul.

Komárom felől Pozsony irányába is több vonat korábban indul Pozsony–Újváros állomásról:

a 11446-os járat 16.43 helyett 16.41-kor,

az 1436-os 8.44 helyett 8.41-kor,

az 1438-as 9.43 helyett 9.40-kor,

az 1440-es 11.43 helyett 11.41-kor,

az 1442-es 13.43 helyett 13.41-kor,

az 1452-es 19.43 helyett 19.41-kor,

a 4348-as 8.48 helyett 8.45-kor,

a 4364-es pedig 20.48 helyett 20.46-kor.

A pozsonyi főpályaudvarra érkező érintett vonatoknál várhatóan 10–15 perces késéssel kell számolni.

Július 1-jétől pótlóbuszok közlekednek

Július 1-jétől augusztus 31-ig a pozsonyi főpályaudvar és Pozsony–Újváros közötti vonatokat pótlás nélkül törlik, Pozsony–Újváros és Úszor között pedig valamennyi járat helyett pótlóbusz közlekedik.

A pozsonyi főpályaudvar és Pozsony–Újváros közötti utazáshoz a 61-es trolibusz használható a főpályaudvartól a Klientske centrum (Ügyfélközpont) megállóig, ahol át lehet szállni a vonatpótló autóbuszokra. Az utasok a 71-es trolibusszal a pozsony-vereknyei vasútállomásig is eljuthatnak, ahonnan ugyancsak pótlóbuszok indulnak.

A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet, és számoljanak a hosszabb menetidővel, valamint a szükséges átszállásokkal.

SZE/Felvidék.ma