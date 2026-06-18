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Megnyitották a somorjai Korona első emeleti felújított termeit

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Somorja város közösségi oldala

Csütörtök délután megnyílt a dunaszerdahelyi járásbeli Somorján az egykori paulánus kolostor felújított első emeleti része. Interaktív kiállítótermet és szabadulószobákat alakítottak ki a termekben. Korábban felújították az épület homlokzatát, a földszinti és az alagsori részt.

„Az első emeleti termeket interaktív eszközökkel szereltünk fel, és létrehoztunk szabadulószobákat is. A kérdésekre adott helyes válaszok alapján lehet eljutni egyik teremből a másikba” – mondta a TASR hírügynökségnek Orosz Csaba, a város polgármestere. A projektet az Interreg Magyarország–Szlovákia határon átnyúló együttműködési program keretében valósította meg a város.

Somorja közel 725 ezer euró támogatást kapott az egykori kolostor, a Korona épülete első emeletének felújítására. Egyebek között felújították a belső vakolatot, megtisztították a párkányokat, a mennyezeti stukkódíszítést és a padlóburkolatot, és pótolták a hiányzó belső ajtókat.

A győri bencés kolostorral közösen megvalósított, határokon átnyúló projekt első szakaszának keretében rekonstruálták az épület homlokzatát, kicserélték az ablakokat, rendbe tették az udvart és a földszinti termeket, amelyekben 2017 és 2020 között múzeumot, kiállítótermet és turisztikai információs központot hoztak létre. Az akkor elnyert támogatás összege közel 1,34 millió euró volt.

TASR/Felvidék.ma

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