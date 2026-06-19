A francia elnök kételkedik abban, hogy a közel-keleti háború teljesen véget ért

Emmanuel Macron francia elnök csütörtök este kételkedésének adott hangot afelől, hogy a Közel-Keleten a háború „teljesen véget ért”, miután az Egyesült Államok és az Iszlám Köztársaság elnökei előző este aláírták a keretmegállapodást a konfliktus lezárásáról.

„Mindig jobb egy megállapodás, mint a háború, különösen akkor, ha megvan az eszkaláció veszélye” – hangsúlyozta a francia elnök a France2 köztelevíziónak a franciaországi Évianban a hét elején rendezett G7-es csúcstalálkozó apropóján adott interjúban. „Belépünk egy új szakaszba, amely a együttműködésről, a párbeszédről szól, ami jobb, mint a háború” – tette hozzá.

Emmanuel Macron ennek ellenére kétségeinek adott hangot.

„Nem hiszem, hogy azt mondhatnánk, hogy (a háború) teljesen véget ért”

– fogalmazott.

A francia elnök szerint „Irán számos katonai képességét megsemmisítették” az amerikaiak és az izraeliek, de a dúsított urán kérdése továbbra is megoldatlan.

„A kezdetektől fogva kétértelműség volt, és úgy tűnt, hogy a cél egy úgynevezett rendszerváltás lehet. De bombázással nem lehet rendszerváltást elérni”

– jelenette ki az államfő.

Emmanuel Macron megerősítette, hogy Franciaország és az Egyesült Királyság kész „segíteni a Hormuzi-szoros újranyitásában” azáltal, hogy hozzájárul annak biztonságához. Azt is jelezte, hogy kész részt venni az iráni nukleáris programról szóló tárgyalásokon.

Franciaország emellett „segíteni fog a libanoni hadseregnek visszaszerezni az irányítást a területe felett”, amelyet hetek óta izraeli támadások érnek

– jelentette be.

Emmanuel Macron felszólította Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, hogy „felelősségteljes és racionális hozzáállást tanúsítson”, megjegyezve, hogy az Irán-barát Hezbollah síita szervezet támadása Dél-Libanonban „hosszú távon ellentétes Izrael érdekeivel”.

„A Hezbollah kockázatot jelent Izrael számára, ez teljesen igaz”, de a zsidó állam biztonsága „nem biztosítható egy szomszédos terület meghódításával”

– mondta.

A francia elnök szerint Netanjahu politikája Libanonban, Gázában vagy Ciszjordániában, „táplálja a régió minden népének ellenérzését és erőszakát”. Hozzátette, hogy újra megpróbálja mozgósítani a nemzetközi közösséget, hogy „segítsen a libanoni hadseregnek visszavenni az irányítást a területe felett”.

MTI/Felvidék.ma