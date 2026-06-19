A legkiválóbb diákokat köszöntötte Rimaszombat polgármestere

Ünnepélyes fogadáson köszöntötte Jozef Šimko, Rimaszombat polgármestere a város óvodáinak, alap- és középiskoláinak legeredményesebb tanulóit.

2026. június 19-én a Városházán adták át az ajándékokat és az emléklapokat 24, intézményenként egy-egy tanulónak. Az elismerésben azok a gyermekek és fiatalok részesültek, akik tanulmányi, művészeti, sport- vagy közösségi tevékenységükkel kiemelkedő eredményeket értek el, és méltón képviselték intézményüket, s ezzel együtt a várost is.

Az óvodák képviseletében Jónáš Bence (Daxner utcai Óvoda), Ternóczki Tomáš (Dobšinsky Óvoda) Cochová Eliška (Hatvani utcai Óvoda), Bystriansky Juraj (Rima lakótelepi Óvoda), Kiss Olívia (Rozsnyói úti Óvoda) és Pataky Damian (Halász utcai Óvoda) vehetett át elismerést. A szabadidőközpontból Mareková Natália, míg a Művészeti Alapiskolából Főző Botond részesült kitüntetésben.

Főző Botond a közelmúltban országos sikert ért el a kassai Dychová akadémia fúvósversenyen, ahol a II. kategóriában aranysávos minősítést szerzett, emellett a szaxofonosok között a legjobb előadói teljesítményért járó különdíjat is elnyerte. A tehetséges fiatal a Művészeti Alapiskolában Csízi János növendéke, versenyfelkészítésében és fellépésében Gödri József működött közre zongorakísérőként.

Az alapiskolák közül Jakub Černák (Š. M. Daxner Alapiskola), Patrik Ríz (P. Dobšinský Alapiskola), Ela Valachová (P. K. Hostinský Alapiskola), Mács Arina Sára (Tompa Mihály Alapiskola), Banyó Noémi (Dúsa úti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda), Klára Šolcová (Zlatica Oravcová Evangélikus Alapiskola), Matej Kupec (Magán Alapiskola), Matej Vančík (Speciális Alapiskola) és Gazso Markusz (Magyar Tanítási Nyelvű Speciális Alapiskola) munkáját ismerték el.

A középiskolások kategóriájában Zoja Šaminová (Ivan Krasko Gimnázium), Katarína Kováčiková (Kereskedelmi Akadémia), Boholy Hanna (Református Oktatási Központ), Denis Vorliček (Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola), Kisantal Károly (Műszaki és Agrár-élelmiszeripari Szakközépiskola), Budai Zsuzsanna Bianka (Magán Szakközépiskola) és Lázok Kevin Gerhard (Magán Zenei és Drámai Konzervatórium) vehette át a polgármesteri elismerést.

A fogadás során a város vezetése megköszönte a diákok szorgalmát, kitartását és példamutató teljesítményét, valamint elismeréssel szólt a pedagógusok és a szülők támogató munkájáról is. Kulturális műsorral Páko Mária és örömzeneműhelye köszöntötte a tehetséges fiatalokat, akik Gömörben bontogatják szárnyaikat és eredményeikkel öregbítik a város jó hírnevét.

HE/Felvidék.ma