Hőségriadó Nyugat-Szlovákiában: több járásban figyelmeztetés van érvényben

Nyugat-Szlovákiában péntek délután jelentős hőségre kell készülni. A Pozsonyi, Nagyszombati és Nyitrai kerület több járásában, valamint a Miavai járásban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Az ország legészaknyugatibb térségeiben ugyanakkor már másodfokú riasztást adtak ki. Erről a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) tájékoztatott honlapján.

A Szenicei, Malackai és Szakolcai járásokban a hőmérséklet elérheti a 35 Celsius-fokot.

A meteorológusok figyelmeztetése szerint

a magas hőmérséklet potenciális veszélyt jelent az emberi egészségre, a fizikai aktivitásra, valamint növeli a tűzesetek kialakulásának kockázatát. Az előrejelzések alapján a hétvégén is kitart a rendkívüli meleg.

A SHMÚ egyúttal felhívta a figyelmet a Szlovák Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ SR) ajánlásaira is.

A hivatal tájékoztatása szerint

a legveszélyeztetettebb csoportok közé tartoznak a gyermekek, az idősek, a várandós nők, valamint a krónikus betegségben szenvedők, különösen a szív- és érrendszeri, légzőszervi vagy mentális betegséggel élők, illetve a túlsúllyal küzdők.

A közegészségügyi hivatal figyelmeztetett: a tartósan magas külső hőmérséklet a szervezet túlmelegedését és különféle egészségügyi problémákat okozhat. Ennek tünetei lehetnek az emelkedett testhőmérséklet, a gyengeség, az álmosság, a fejfájás, a szédülés, a hányinger vagy a hányás. Súlyos esetben akár életveszélyes rosszullét is kialakulhat, amely bizonyos körülmények között halálos kimenetelű lehet, különösen a veszélyeztetett csoportok tagjai esetében.

A szakemberek szerint

kiemelten fontos a megfelelő folyadékbevitel biztosítása, még akkor is, ha nem jelentkezik szomjúságérzet. Emellett ajánlott korlátozni a fizikai megterhelést, kerülni a közvetlen napsugárzást, és a lehető legkevesebb időt a szabadban tölteni a legmelegebb órákban.

A Szlovák Belügyminisztérium további óvintézkedéseket is javasol: könnyű ételek fogyasztását, megfelelő öltözet viselését, fejfedő és napszemüveg használatát, valamint a bőr védelmét szolgáló napvédő készítmények alkalmazását. A hatóságok külön hangsúlyozzák, hogy gyermekeket és háziállatokat sem a tűző napon, sem parkoló gépjárművekben nem szabad felügyelet nélkül hagyni.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk