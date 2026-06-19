Több mint négymillió euróból újulhat meg a rimaszombati uszoda

Rimaszombat városa közbeszerzési eljárást hirdetett a fedett uszoda átfogó felújítására. A projekt a medencetér korszerűsítését, az épület technológiai rendszereinek megújítását, valamint az uszoda teljes belső infrastruktúrájának rekonstrukcióját foglalja magában. A beruházás becsült értéke meghaladja a 4 millió eurót – derül ki a Közbeszerzési Hivatal értesítőjében közzétett felhívásból.

A rimaszombati önkormányzat tervei szerint az uszoda teljes körű felújításon esik át. A munkálatok érintik a medencéket, a lelátót, az öltözőket, a szociális helyiségeket, valamint a kiszolgáló tereket is. Emellett korszerűsítik a jelenleg használt technológiai rendszereket és a meglévő műszaki infrastruktúrát.

A beruházás elsődleges célja

az épület energiaigényének csökkentése, valamint az energetikai önellátás növelése megújuló energiaforrások bevonásával.

A közbeszerzés becsült értéke mintegy 4,15 millió euró. Az érdeklődők július 10-ig nyújthatják be ajánlataikat, a pályázati részvétel feltétele pedig 100 ezer euró összegű ajánlati biztosíték letétele. Az ajánlatok elbírálásánál elsősorban a legalacsonyabb ár számít majd, kisebb súllyal pedig a kivitelezésre vállalt határidőt is figyelembe veszik.

A rimaszombati fedett uszoda 1989 óta működik, és a város tájékoztatása szerint évente átlagosan mintegy tízezer látogatót fogad.

Az önkormányzat szerint

a sportlétesítmény felújítása elengedhetetlenné vált a belső terek és a berendezések elhasználódása miatt, emellett az üvegezett homlokzati fallal rendelkező külső szerkezet műszaki állapota sem felel meg a jelenlegi követelményeknek.

A beruházás megvalósításához a rimaszombati önkormányzat összesen mintegy 5,3 millió euró értékben nyert támogatást két külön pályázati forrásból.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk