Időtlen szórakoztató filmek, legendás figurák színészóriások alakításában vasárnap esténként a Dunán

A magyar filmtörténet emlékezetes alkotásaival várja nézőit a Duna nyári filmválogatása. Június 21-től vasárnap esténként a Magyar klasszikusok című összeállítás legendás vígjátékokat, zenés filmeket és kultikus alkotásokat vonultat fel a magyar film nagy sztárjaival, ikonikus figuráival és olyan történetekkel, amelyek évtizedek múltán is ugyanolyan szórakoztatóak.

A válogatást június 21-én a Szeleburdi vakáció (1987) nyitja. Palásthy György családi vígjátéka a közkedvelt Szeleburdi család újabb kalandjait követi nyomon egy nyári vakáció során. Június 28-án a magyar filmgyártás egyik legismertebb klasszikusa, a Meseautó (1934) érkezik a Dunára. Gaál Béla romantikus vígjátékában Kabos Gyula és Perczel Zita felejthetetlen alakítása mellett a korszak eleganciája is megelevenedik.

Július 5-én az Egy bolond százat csinál (1942) következik. A félreértésekre és személycserékre épülő történet főszerepében Latabár Kálmán nyújt máig szórakoztató alakítást. Július 12-én a 2 x 2 néha 5 látható. Az 1954-es zenés vígjáték könnyed hangvétellel mesél szerelemről, ambíciókról és a hétköznapi élet bonyodalmairól. Július 19-én az Egy szoknya, egy nadrág (1943) várja a nézőket. A klasszikus komédia a férfi és női szerepek játékos felcserélésére épül, főszerepben Latabár Kálmánnal. Július 26-án a Mágnás Miska (1949) következik. A népszerű operettfilm a társadalmi különbségeket figurázza ki sok humorral, fülbemászó dallamokkal és látványos jelenetekkel.

Augusztusban is folytatódik a klasszikus filmes utazás, 2-án az Egészséges erotika (1986), Tímár Péter kultikus szatírája mutatja be a szocialista hétköznapok abszurditását egy vidéki gyár különös világán keresztül. Augusztus 9-én a Mici néni két élete (1962) szórakoztatja a nézőket. A mára klasszikussá vált vígjáték Kiss Manyi egyik legnépszerűbb filmes szerepe volt.

Augusztus 16-án a Liliomfi (1954) kerül képernyőre. Makk Károly máig népszerű filmje, a vándorszínészek világába kalauzol, szerelemmel, humorral és emlékezetes alakításokkal, majd 23-án a z 50-es évek egyik legismertebb zenés filmvígjátéka, az Állami Áruház (1952) dalokkal, tánccal és a nagyvárosi mindennapok derűs ábrázolásával várja a nézőket. A sorozat záróalkotása augusztus 30-án a Csinibaba (1997), Tímár Péter kultfilmje lesz, amely a hatvanas évek hangulatát idézi meg sok zenével, humorral és nosztalgiával.

Magyar klasszikus filmek – június 21-től vasárnaponként 21:05-től a Dunán.

MTVA/Felvidék.ma