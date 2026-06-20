Magyar papoknak tartottak lelkigyakorlatot a római Szent István Házban

Június 15–19-ig, hétfőtől péntekig a római Szent István Ház papok számára szervezett lelkigyakorlatnak adott otthont. Az elmúlt években teljesen megújult, Róma zöldövezetében fekvő zarándokház hagyományteremtő szándékkal indította útjára ezt a kezdeményezést, amelynek célja, hogy a lelkipásztorok számára lehetőséget biztosítson az elcsendesedésre, a lelki megújulásra és a testvéri találkozásra.

A lelkigyakorlat kísérője Szentmártoni Mihály SJ volt, a római Pápai Gergely egyetem nyugalmazott professzora, aki gazdag lelkipásztori, pszichológiai és lelkivezetői tapasztalataiból merítve vezette a résztvevőket az elmélkedések és a személyes reflexió útján.