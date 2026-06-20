Magyar papoknak tartottak lelkigyakorlatot a római Szent István Házban

Június 15–19-ig, hétfőtől péntekig a római Szent István Ház papok számára szervezett lelkigyakorlatnak adott otthont. Az elmúlt években teljesen megújult, Róma zöldövezetében fekvő zarándokház hagyományteremtő szándékkal indította útjára ezt a kezdeményezést, amelynek célja, hogy a lelkipásztorok számára lehetőséget biztosítson az elcsendesedésre, a lelki megújulásra és a testvéri találkozásra.
A program részeként a résztvevők felkeresték a Szent Sebestyén-bazilikát és a Falakon kívüli Szent Lőrinc-bazilikát, valamint részt vettek a szerdai általános kihallgatáson is, ahol személyesen találkozhattak XIV. Leó pápával.
A közösség ebből az alkalomból egy Szent István királyt ábrázoló képet ajándékozott a Szentatyának.
A mintegy húszfős közösség szép képet adott a Kárpát-medence magyarságának sokszínűségéről. Az anyaországi résztvevők mellett érkeztek papok Erdélyből, Partiumból, a Délvidékről, Horvátországból és a Bánátból is. Az együtt töltött napok alkalmat teremtettek a tapasztalatok megosztására, a kölcsönös megerősítésre és a lelki feltöltődésre.
A lelki programok mellett a szervezők arra is törekedtek, hogy a résztvevők Róma kevésbé ismert arcával is találkozhassanak, és olyan helyszíneket fedezzenek fel, amelyek gazdagítják a városról alkotott képüket.
A Szent István Ház a jövőben is szeretné folytatni ezt a kezdeményezést.
Az adventi időszakban, december 4–6. között világi híveket várnak lelkigyakorlatra, míg 2027. június 14–18. között ismét papok számára szerveznek lelkinapokat Rómában.
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír/Felvidék.ma