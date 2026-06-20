Matej Hrebenda szobrát avatták fel Rimaszombat főterén

Ünnepélyes keretek között avatták fel pénteken, június 19-én Matej Hrebenda szobrát Rimaszombat főterén, közvetlenül a nevét viselő könyvtár előtt. A szlovák nemzeti ébredés egyik meghatározó alakjaként méltatta őt a fő szervező, a Matica slovenská.

Az emléket állító alkotás létrehozásával egy több mint tíz éve dédelgetett álom valósult meg.

A szoboravatót a Városi Művelődési Házban megtartott igényes emlékműsor előzte meg. A rendezvény a szlovák himnusszal kezdődött, majd szavalatokkal és mintegy másfél órás irodalmi-zenés összeállítással idézték fel Hrebenda életútját és örökségét. Az előadók hangsúlyozták, hogy a Matica slovenská nem feledkezik meg azokról, akik munkájukkal szolgálták a szlovák nemzetet.

A műsor során Hrebenda életének legfontosabb állomásait is felidézték. Az 1796-ban Rimavská Pílán (ma Tiszolc része) született népművelő szegény körülmények között nőtt fel, és fiatal felnőttként teljesen elveszítette látását. Bár vak volt, a könyvek által mégis a tudás és a műveltség fényét terjesztette.

Mivel maga nem tudott olvasni, könyveket olvastatott fel magának, és saját önéletrajza is fennmaradt az utókor számára.

Az emlékműsorban Hrebenda önéletrajzából olvastak fel részleteket Karol Hruška, Michal Stejskala és Marianna Resutíková tolmácsolásában. Közreműködtek a tornaljai Šafárik, a rimaszombati Hájik és Liesčina, valamint a tiszolci folklórcsoport tagjai is. Az alkalom különlegessége volt, hogy a dramaturgia részeként Ján Cíger turócszentmártoni antikvarista alakította Hrebendát az ünnepségen.

A megemlékezésen elhangzott, hogy Hrebenda legalább 250 alkalmi vers szerzője volt, költeményeit még Pavol Dobšinský is nagyra értékelte. Élete során több gömöri településen, így Hačaván és Rimakokaván is élt.

Utóbbi helyen tűzvész pusztította el kunyhóját és könyvgyűjteményét, ő azonban újrakezdte munkáját: ismét összegyűjtötte és terjesztette a nyomtatott könyveket. Küldetésének tekintette, hogy a könyv kézről kézre járjon, és ne legyen olyan település, ahová ne jutna el.

A szlovák és cseh nyelvű könyvek, valamint a szlovák nyelvtant ismertető kiadványok fáradhatatlan terjesztőjeként vált ismertté. Utazásain gyakran diákok és segítők kísérték, a kor jelentős személyiségei közül pedig többen – köztük Ján Francisci, valamint a gömöri nemzeti értelmiség több tagja, például Daxner – kapcsolatban álltak vele. Könyvtárát végrendeletében a nagyrőcei gimnáziumnak hagyta.

A szoboravatón számos közéleti személyiség vett részt. Jelen volt Ladislav Kamenický szlovák pénzügyminiszter, a Matica slovenská alelnökei, Marek Nemec és Peter Schvantner, továbbá Ivan Hazucha szlovák parlamenti képviselő, Roman Malatinec megyei képviselő, valamint a szlovák Kulturális Minisztérium képviseletében Ľubica Strážayová.

Ivan Hazucha ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy egy évtizedes törekvés ért célba. Elmondta, hogy a szobor felállításához három alkalommal kellett kérelmet benyújtaniuk, a szükséges forrásokat pedig végül a szlovák kormány kihelyezett ülésén sikerült biztosítani. A projektet a Kulturális Minisztérium szlovák nyelvi főosztálya is támogatta, miközben az engedélyeztetési folyamat hosszú és összetett tárgyalásokat igényelt. Köszönetet mondott a Matica Slovenská helyi aktivistáinak, a Szlovák Nők Uniójának, valamint minden közreműködőnek.

A képviselő kiemelte: a szobrot most átadják a városnak és polgárainak, és mindenki, aki részt vett a megvalósításában, büszkén mutathatja majd meg utódainak, mit alkotott a szlovák nemzet javára.

A könyvtár előtt felállított életnagyságú bronzszobor Matej Hrebendát egy padon ülve ábrázolja. Az alkotás mellett bárki helyet foglalhat, és fényképet készíthet vele. A padon, amelyen a szobor ül, feltüntették nevét, születésének és halálának évszámát, valamint a „Jaj annak a nemzetnek, amely nem olvas” üzenetet szlovák nyelven. Ezt a ma is időszerű figyelmeztetést többen is kiemelték.

Jozef Šimko, Rimaszombat polgármestere gratulált a kezdeményezőknek és a kivitelezőknek. A szobrot a kassai Jakoby Gyula köztéri alkotásához hasonlította, és azt kívánta, hogy itt is minél többen üljenek le Hrebenda mellé, fényképezkedjenek vele, és vegyenek könyvet a kezükbe.

Ladislav Kamenický szlovák pénzügyminiszter méltatta a színvonalas kulturális műsort, míg Ľubica Strážayová arra hívta fel a figyelmet, hogy Hrebenda fogyatékossága ellenére olyan teljesítményt nyújtott, amelyre sok egészséges ember sem lenne képes. A Matica slovenská alelnökei pedig azt emelték ki: szervezetük legnagyobb értéke az a több száz önkéntes, akik önzetlenül dolgoznak a szlovák nemzet szolgálatában.

A szobrot Peter Dragišský tervei alapján a körmöcbányai Konuš családi öntödében készítették el. Az alkotás létrejöttének folyamatáról a kultúrházban volt megtekinthető kiállítás. Ján Konuš szobrászművész elmondta, hogy testvérével közösen dolgozott az alkotáson, miközben legszigorúbb kritikusuk saját édesapjuk volt.

Az ünnepség végén valamennyi meghívott vendég emléklapot és ajándékot kapott, a jelenlévők pedig elsőként foglalhattak helyet a könyvtár előtt ülő Hrebenda mellett, akinek alakja mostantól a város egyik új jelképe lehet. Emlékeztessen mindenkit az olvasás, a tudás és a nemzeti kultúrák fontosságára.

Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma