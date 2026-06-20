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Petr Pavel cseh államfő és Zuzana Čaputová is ellátogat a Pohoda fesztiválra

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Petr Pavel és Zuzana Čaputová (Fotó: SITA)

Petr Pavel cseh államfő, és Zuzana Čaputová volt szlovák köztársasági elnök is ellátogat az idei, 30. Pohoda fesztiválra. Közösen vesznek részt az Identitás Európa szívében (Identita v srdci Európy) című beszélgetésen – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Lukáš Grešš, a fesztivál PR-menedzsere.

A beszélgetést július 11-én, szombaton délután tartják az Európa Stage sátorban, Erik Tabery, a Respekt című cseh hetilap főszerkesztőjének vezetésével.

Petr Pavelt 2023-ban választották Csehország köztársasági elnökévé. Korábban a cseh hadsereg vezérkari főnöke, és a NATO katonai bizottságának elnöke volt. Čaputová 2019 és 2024 között volt Szlovákia köztársasági elnöke.

A Pohoda fesztivált július 8-a és 11-e között rendezik meg a trencséni repülőtéren.

A zenei program mellett a 30., jubileumi fesztiválon számos beszélgetés, irodalmi rendezvény, színházi előadás, tánc- és vizuális művészeti program várja a látogatókat.

TASR/Felvidék.ma

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