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Rangos tudományos pályázati díjban részesült az ipolysági Kapusta Krisztina

Pásztor Péter
Pásztor Péter
Kapusta Krisztina átveszi a díjat (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az idei tanévben tizenegyedik alkalommal hirdette meg a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz), az Országos Rabbiképző–Zsidó Egyetem (OR-ZSE) és a Goldziher Intézet tudományos pályázatát. Az ünnepélyes kiértékelésre és a díjak átadására június 19-én, pénteken került sor a budapesti Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában. A tudományos pályázat első helyezettje az ipolysági Kapusta Krisztina lett, aki pályamunkájában az ipolysági status quo közösség temetőjének 1945 utáni arculatváltozásáról írt. Az eseményen átadták a 2025/2026-os Domán-emléklapot is.

„A mai napon a tanulást és a zsidó kutatást ünnepeljük” – fogalmazott bevezetőjében prof.  dr. Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke.  A tudományos pályázattal kapcsolatban kifejtette: az idei téma különösen gazdag képet rajzol a magyar zsidó történelem és kultúra 20. és 21. századi útjáról.

Prof. dr. Grósz Andor (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A pályázati kiírás három nagy kutatási területet jelölt ki.

Ezek között volt az épített zsidó örökség 1945 utáni történetére, különösen a Kárpát-medencében lévő épületekre, temetőkre fókuszáló témakör. A győztes pályamű is e témakörbe tartozik.

Dr. Fröhlich Róbert országos főrabbi, az OR-ZSE tanszékvezetője a tudás – értelem – megismerés – felismerés fogalmakat járta körbe, melyek a napi háromszori imában megtalálhatók. Megszerezni a tudást, megérteni azt, amit a tudás sugall és átadni azt, megértetni másokkal, ahogy a tudományos pályázat résztvevői is tették – jegyezte meg  a főrabbi.

Dr. Fröhlich Róbert (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Darvas István főrabbi, az OR-ZSE elnöke Domán István főrabbiról emlékezett meg a tanítás, a tudás átadásra összpontosítva.

Az elmúlt években egyre több magyarországi egyetem és főiskola hallgatói jelentkeznek a tudományos pályázatra. A szakmai bírálatok alapján az idei évben két helyezést és egy különdíjat osztottak ki – ezt Peremiczky Szilvia irodalomtörténész, az OR-ZSE tanszékvezetője mondta el a díjátadó előtt.

Darvas István (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A tudományos pályázat díjait dr. Grósz Andor, dr. Kunos Péter, dr. Darvas István, illetve dr. Vörös Kata adta át. Az  első helyet Kapusta Krisztina, az OR-ZSE mesterszakos hallgatója érdemelte ki Az ipolysági status quo közösség temetőjének arculatváltozásai, különös tekintettel az 1945 utáni időszakra című dolgozatával.

Peremiczky Szilvia (b1.) (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az ipolysági Honti Múzeum munkatársa immár huzamosabb ideje foglalkozik az ipolysági zsidó temetők feltérképezésével, kutatásával. A jelen tudományos dolgozatban az Ipoly menti város Homok városrészében található temető sírhelyeinek feliratait kutatta.

A második világháború után jelentek meg a mártírfeliratok, melyek a holokausztáldozat családtagoknak állítanak emléket a családok nyughelyein.

A kutatás gerincét ezen mártírfeliratok adták.

Díjazottak és az alapítók (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Mint Kapusta Krisztina a Felvidék.ma megkeresésére kifejtette, sok mártírfelirat latin nyelvű, In memoriam kezdetű szöveg. Kutatásai eredményeként elmondta, ezen feliratok zömmel a hontalanság időszakában készültek, ekkor nem volt szabad magyar nyelvű sírfeliratokat készíteni, ezért folyamodtak a latin szövegekhez.

A Beneš-érában ez bevett szokás volt az egyre fogyatkozó megmaradt zsidó közösségekben.

Walter Huda, a Domán-emléklap kitüntetettje (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Kapusta Krisztina a korábbi időszakban feltérképezte már az ipolysági ortodox zsidó temetőt. A város északi határában lévő temető jóval kisebb méretű a status quo temetőnél. Kutatásainak eredményeit a Csend van… az ipolysági ortodox zsidó temetőben című kötetben összegezte.

Kapusta Krisztina (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A pénteki ünnepségen átadták a Domán-emléklapot, melyet minden évben az OR-ZSE egy kiváló teljesítményt nyújtó hallgatója kapja. A 2025/26-os akadémiai év díjazottja Walter Huba lett.

Domán István zsidó származású magyar hittudós, főrabbi, egyetemi tanár az OR-ZSE egykori oktatója volt. A róla elnevezett emléknapot negyedik alkalommal adták át.

Az ünnepségnek a Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga adott otthont (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Pásztor Péter/Felvidék.ma

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