Rangos tudományos pályázati díjban részesült az ipolysági Kapusta Krisztina

Az idei tanévben tizenegyedik alkalommal hirdette meg a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz), az Országos Rabbiképző–Zsidó Egyetem (OR-ZSE) és a Goldziher Intézet tudományos pályázatát. Az ünnepélyes kiértékelésre és a díjak átadására június 19-én, pénteken került sor a budapesti Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában. A tudományos pályázat első helyezettje az ipolysági Kapusta Krisztina lett, aki pályamunkájában az ipolysági status quo közösség temetőjének 1945 utáni arculatváltozásáról írt. Az eseményen átadták a 2025/2026-os Domán-emléklapot is.

„A mai napon a tanulást és a zsidó kutatást ünnepeljük” – fogalmazott bevezetőjében prof. dr. Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke. A tudományos pályázattal kapcsolatban kifejtette: az idei téma különösen gazdag képet rajzol a magyar zsidó történelem és kultúra 20. és 21. századi útjáról.

A pályázati kiírás három nagy kutatási területet jelölt ki.

Ezek között volt az épített zsidó örökség 1945 utáni történetére, különösen a Kárpát-medencében lévő épületekre, temetőkre fókuszáló témakör. A győztes pályamű is e témakörbe tartozik.

Dr. Fröhlich Róbert országos főrabbi, az OR-ZSE tanszékvezetője a tudás – értelem – megismerés – felismerés fogalmakat járta körbe, melyek a napi háromszori imában megtalálhatók. Megszerezni a tudást, megérteni azt, amit a tudás sugall és átadni azt, megértetni másokkal, ahogy a tudományos pályázat résztvevői is tették – jegyezte meg a főrabbi.

Darvas István főrabbi, az OR-ZSE elnöke Domán István főrabbiról emlékezett meg a tanítás, a tudás átadásra összpontosítva.

Az elmúlt években egyre több magyarországi egyetem és főiskola hallgatói jelentkeznek a tudományos pályázatra. A szakmai bírálatok alapján az idei évben két helyezést és egy különdíjat osztottak ki – ezt Peremiczky Szilvia irodalomtörténész, az OR-ZSE tanszékvezetője mondta el a díjátadó előtt.

A tudományos pályázat díjait dr. Grósz Andor, dr. Kunos Péter, dr. Darvas István, illetve dr. Vörös Kata adta át. Az első helyet Kapusta Krisztina, az OR-ZSE mesterszakos hallgatója érdemelte ki Az ipolysági status quo közösség temetőjének arculatváltozásai, különös tekintettel az 1945 utáni időszakra című dolgozatával.

Az ipolysági Honti Múzeum munkatársa immár huzamosabb ideje foglalkozik az ipolysági zsidó temetők feltérképezésével, kutatásával. A jelen tudományos dolgozatban az Ipoly menti város Homok városrészében található temető sírhelyeinek feliratait kutatta.

A második világháború után jelentek meg a mártírfeliratok, melyek a holokausztáldozat családtagoknak állítanak emléket a családok nyughelyein.

A kutatás gerincét ezen mártírfeliratok adták.

Mint Kapusta Krisztina a Felvidék.ma megkeresésére kifejtette, sok mártírfelirat latin nyelvű, In memoriam kezdetű szöveg. Kutatásai eredményeként elmondta, ezen feliratok zömmel a hontalanság időszakában készültek, ekkor nem volt szabad magyar nyelvű sírfeliratokat készíteni, ezért folyamodtak a latin szövegekhez.

A Beneš-érában ez bevett szokás volt az egyre fogyatkozó megmaradt zsidó közösségekben.

Kapusta Krisztina a korábbi időszakban feltérképezte már az ipolysági ortodox zsidó temetőt. A város északi határában lévő temető jóval kisebb méretű a status quo temetőnél. Kutatásainak eredményeit a Csend van… az ipolysági ortodox zsidó temetőben című kötetben összegezte.

A pénteki ünnepségen átadták a Domán-emléklapot, melyet minden évben az OR-ZSE egy kiváló teljesítményt nyújtó hallgatója kapja. A 2025/26-os akadémiai év díjazottja Walter Huba lett.

Domán István zsidó származású magyar hittudós, főrabbi, egyetemi tanár az OR-ZSE egykori oktatója volt. A róla elnevezett emléknapot negyedik alkalommal adták át.

Pásztor Péter/Felvidék.ma