Interaktív térképeket készített a Közegészségügyi Hivatal a fürdővizek minőségéről

A szlovák Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ SR) a fürdési idény idejére interaktív térképeket készített, amelyek információkat nyújtanak a természetes vízfelületek, valamint a természetes és mesterséges fürdőhelyek fürdővízminőségéről. Az adatokat a fürdővizek minőségének szokásos ellenőrzése során végzett rendszeres vizsgálatok és mintavételek alapján gyűjtik. Az ÚVZ a közösségi oldalán tájékoztatott arról, hogy a fürdési idény hivatalosan június 15-től szeptember 15-ig tart, amikor a legtöbb fürdőzőre számítanak.

A térképen külön megjeleníthetők a természetes vízfelületek és a mesterséges fürdőhelyek. „A természetes vízfelületek közé tartoznak a kavicsbányatavak, víztározók, halastavak, bányatavak és hasonlók. Azokat, amelyeknek nyáron üzemeltetőjük van, az üzemelés időszakában természetes fürdőhelyekként jelölik. A mesterséges fürdőhelyek közé tartoznak az aquaparkok, a termál- és nem termálvizű strandfürdők szezonális vagy egész éves üzemeléssel, az uszodák, a szálláshelyek medencéi és hasonlók” – pontosította az ÚVZ.

A kiválasztott természetes vízfelület vagy fürdőhely ikonjának színe alapján a nyilvánosság megtudhatja, hogy az adott vízfelületet a legutóbbi elérhető vizsgálati eredmények alapján melyik fürdővízminőségi kategóriába sorolták. „Az egyes kategóriák a fürdővíz minőségének bizonyos szintjét jelölik, miközben figyelembe veszik a lehetséges egészségügyi kockázatokat is. A csökkent vízminőségű kategóriákhoz egészségügyi ajánlások is elérhetők” – tették hozzá a szakemberek, jelezve, hogy az adatokat 24 óránként frissítik.

A fürdési idény idején az ÚVZ honlapjain rendszeres, heti időközönként további információkat is közzétesznek a természetes vízfelületek és a mesterséges fürdőhelyek állapotáról, valamint a fürdővíz minőségéről. Az idei fürdési idény alatt összesen több mint 80, különböző státuszú és rekreációs típusú természetes vízfelületet fognak ellenőrizni.

A fürdési idény kezdete előtt két természetes fürdőhely és 181 strandmedence kapott működési engedélyt.

SZE/Felvidék.ma/TASR