Home Régió Paprika, kelt tészta, közösség – kilencedik alkalommal tartották meg a Kattancsfesztivált Gútán
Régió

Paprika, kelt tészta, közösség – kilencedik alkalommal tartották meg a Kattancsfesztivált Gútán

ZVN/SZE
ZVN/SZE
Kattancsfesztivál, megnyitó (ZVN/Felvidék.ma)

Kilencedik alkalommal telt meg jókedvvel, illatokkal, zenével és frissen sült kattanccsal a gútai vízimalom környéke. A Kattancsfesztivál idén is azt bizonyította, hogy a paprikás kattancs – vagy ahogy sokan ismerik, a gútai paprikás kalács – nem egyszerű étel, hanem élő hagyomány, amely generációkat köt össze.

A június 20-i rendezvény már reggel elindult: előbb a kattancssütő verseny, majd a bográcsfőző verseny kezdődött meg, közben pedig az elmaradhatatlan termelői piac, kézműves vásár, büfék, frissítők és családi programok várták a látogatókat. A szervezők a gyerekekre is gondoltak: fajátékokkal, ugrálóvárral és több kísérőprogrammal készültek.

A Kattancsfesztivál középpontjában idén is a gútai paprikás kelt tészta állt. A paprikás kattancs hagyományos felvidéki, csallóközi étel, amely szorosan kötődik Gútához. Jelenleg a Magyar Értéktár része, szimbolikus jelentősége miatt pedig a felvidéki magyarság egyik fontos gasztronómiai kincseként tartják számon.

„Hagyományt őrzünk, hagyományt adunk tovább”

A hivatalos megnyitón elhangzott: a rendezvény fő üzenete a hagyományőrzés és a generációk találkozása. A szervezők nevében Pikáli Róbert arról beszélt, hogy a fesztivál lényege nem csupán a sütés-főzés, hanem az is, hogy a nagyszülők és szülők továbbadják tudásukat a fiatalabb nemzedékeknek.

Mint mondta, a fesztivál évről évre fejlődik, egyre többen sütnek-főznek, és egyre több látogatót vonz a gútai vízimalomhoz.

Az idei rendezvény méretét jól jelzi, hogy a csapatok mintegy 500 kilogramm lisztet, 50 liter tejet és 20–25 kilogramm élesztőt dolgoztak fel.

Halász Béla, Gúta polgármestere örömét fejezte ki, hogy a Kattancsfesztivált immár kilencedik alkalommal sikerült megszervezni. Hangsúlyozta, hogy az egyre népszerűbb, mind nagyobb tömegeket vonzó rendezvényt a város a jövőben is támogatni kívánja. A polgármester arról is beszélt, hogy

a helyszín a következő időszakban megújul: új színpad, látogatóközpont és szociális helyiségek is készülnek.

Viola Miklós, Nyitra megyei képviselő (Magyar Szövetség), szervező szerint a Kattancsfesztivál elsődleges célja, hogy megerősítse a helyi közösséget. A Szeretlek Gúta polgári társulás öt éve társszervezőként kapcsolódott be a rendezvénybe, amelyet a szervezők tudatosan a generációk találkozásaként hirdetnek.

Viola Miklós kiemelte, hogy

a paprikás kattancs készítésének több mint kétszáz éves hagyománya van, amelyet elsősorban az idősebb nemzedék őriz.

Fontosnak tartják, hogy a fiatalabbak is megismerjék ezt a tudást, és kedvet kapjanak a folytatásához. Az idei versenyre hét kattancssütő csapat és tizenöt főzőcsapat jelentkezett; utóbbiaknál a zúza volt a kötelező alapanyag.

A Magyar Asszonyok Ligája társszervezőként évről évre részt vesz a Kattancsfesztivál megvalósításában. Markovics Tímea alelnök elmondta, a 34 éves szervezet a hagyományőrzés területén fejt ki erőteljes tevékenységet, ehhez kapcsolódik a fesztiválon vállalt szerepük is. Sütőcsapatot állítanak, amelynek tagjai kézzel dagasztják a kattancsot, és szívesen megmutatják a készítés tudományát az érdeklődőknek, emellett főzőcsapattal is részt vesznek a versenyen.

A Magyar Asszonyok Ligája fontos vállalása, hogy a szervezők kérésére minden évben 50 darab kattancsot sütnek a fesztiválra.

Ezt már előző nap elkészítik a gútai tájház udvarán, kemencében. Markovics Tímea szerint idén 25 tagjuk vett részt a munkában, kézi dagasztással, a nagy melegben is. Mint fogalmazott, szeretettel végzik ezt a feladatot, mert úgy érzik, ezzel tudják leginkább segíteni a kattancs hagyományának megőrzését.

A kattancs „már a vérünkben van”

A sátrak között járva gyorsan kiderült, hogy a kattancs készítése sokak számára nem receptkérdés, hanem családi örökség. Fűri Edit, a Gútai Nyugdíjasklub vezetőségi tagja elmondta, klubjuk a fesztivál kezdete óta minden évben részt vesz a rendezvényen. Többször értek el szép eredményt: voltak már első és második helyezettek, de különdíjat is kaptak.

A kattancskészítésről úgy fogalmazott, ez „már a vérükben van”. Nagyanyáiktól, édesanyáiktól tanulták, hogyan kell bánni a kelt tésztával. Fűri Edit szerint a jó kattancs titka az egyszerű, de gondosan elkészített tészta, a kézzel való nyújtás és természetesen a jó paprika. Ő maga úgy szereti, ha minél több paprika kerül a hajtogatott tésztába, mert ettől lesz igazán ízes és élvezetes.

A Soványak csapata is visszatérő résztvevője a fesztiválnak. Balázs Marika elmondta, 2023 óta járnak a Kattancsfesztiválra, és lelkes csapattal érkeztek. Náluk a csapat egyik fele sütött, a másik főzött: az asszonyok a paprikás gútai kattanccsal készültek, a férfiak pedig a bogrács mellett dolgoztak.

A Megyercsi Nyugdíjasklub sátránál Fábián Júlia alelnök arról beszélt, tavaly jöttek először a fesztiválra, és akkor harmadik díjat nyertek. Idén újra megmérettették magukat, de szerinte nem az a legfontosabb, ki nyer: az együttlét, a jó hangulat és az emberek közötti találkozás legalább ennyit számít.

A gútai Idősek Otthona csapata is évek óta visszajár a Kattancsfesztiválra. Murányi György, az otthon igazgatója elmondta, szinte a kezdetek óta részt vesznek a rendezvényen, amelyet nemcsak hagyományőrző alkalomnak, hanem csapatépítő eseménynek is tartanak. A jó társaság, az évről évre megerősödő barátságok és a közös munka miatt nagy szeretettel térnek vissza minden évben. Idén kattancsot sütöttek, a csapat hat fővel indult, de később további kollégák is csatlakoztak hozzájuk.

A zsűri a tésztát, az ízt és a paprikát is figyelte

A kattancsversenyben a zsűri több szempont alapján értékelt. Figyelték a kattancs formáját, külalakját, a tészta állagát, az ízt, valamint külön a paprika minőségét is. Az eredményhirdetésen elhangzott, a mezőny nagyon szoros volt, a helyezések között sokszor csak egy-két pont döntött.

A kattancssütő verseny harmadik helyét a Megyercsi Nyugdíjasklub szerezte meg. Második lett a Gútai Nyugdíjasklub csapata, az első helyet pedig a Magyar Asszonyok Ligája nyerte el. A zsűri különdíjat is kiosztott a legszebb, legjobb minőségű paprikáért, amelyet ugyancsak a Magyar Asszonyok Ligája érdemelt ki.

A bográcsfőző versenyben is erős volt a mezőny. A zsűri szerint a kötelező alapanyagként megadott zúzát a csapatok változatosan és ötletesen használták fel. A harmadik helyen a Soványak csapata végzett tanyasi kakaspörköltjével. Második lett a Termál Team, az első helyet pedig a Kotyvasztók csapata szerezte meg favágólevesével, amelyben a zúza mellett bab, burgonya, zöldség és csipetke is helyet kapott.

Egész napos program a vízimalomnál

A gasztronómiai versenyek mellett egész napos kulturális és közösségi program várta a látogatókat. A délelőtti órákban helyi iskolások léptek fel, bemutatót tartottak a teremkerékpárosok, valamint kutyabemutató is szerepelt a programban. Délután a Nyugdíjasklub tánccsoportja, az Örömtánc, a Búzavirág énekkar, a Sústya citerazenekar, a Magyar Asszonyok Ligája énekkara, valamint a Szadai Cibere Táncegyesület is színpadra lépett.

A szervezők a lisztérzékenyekre és a vegán étrendet követőkre is gondoltak: a fesztiválon korlátozott számban gluténmentes és vegán kattancs is elérhető volt.

A délutáni és esti programot koncertek, tombola és közös szórakozás zárta. A fellépők között szerepelt a Groovehouse, a Rock Projekt zenekar és a Marathon Band is.

A kilencedik Kattancsfesztivál így egyszerre volt gasztronómiai verseny, közösségi találkozó és hagyományőrző ünnep. A gútai vízimalomnál ismét bebizonyosodott: a paprikás kattancs nemcsak a tányéron érték, hanem történet, emlék, családi tudás és közösségi élmény is.

ZVN/SZE/Felvidék.ma

 

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Matej Hrebenda szobrát avatták fel Rimaszombat főterén

Több mint négymillió euróból újulhat meg a rimaszombati...

Megnyitották a somorjai Korona első emeleti felújított termeit

88 új bérlakás és több épület felújítása várható...

Kétnapos programmal készül Izsa az idei Hídverő Napokra

110 millió eurós beruházással új gyártóüzem nyílt meg...

Regionális interaktív gazdatalálkozó és szakmai nap Szőgyénben

ABBA-slágerek, rock and roll és kibővített élménypark: ilyen...

Új cserkészcsapat alakul a Csallóközben

Saját forrásból bővíti a középiskolai férőhelyeket Nagyszombat megye...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma