Paprika, kelt tészta, közösség – kilencedik alkalommal tartották meg a Kattancsfesztivált Gútán

Kilencedik alkalommal telt meg jókedvvel, illatokkal, zenével és frissen sült kattanccsal a gútai vízimalom környéke. A Kattancsfesztivál idén is azt bizonyította, hogy a paprikás kattancs – vagy ahogy sokan ismerik, a gútai paprikás kalács – nem egyszerű étel, hanem élő hagyomány, amely generációkat köt össze.

A június 20-i rendezvény már reggel elindult: előbb a kattancssütő verseny, majd a bográcsfőző verseny kezdődött meg, közben pedig az elmaradhatatlan termelői piac, kézműves vásár, büfék, frissítők és családi programok várták a látogatókat. A szervezők a gyerekekre is gondoltak: fajátékokkal, ugrálóvárral és több kísérőprogrammal készültek.

A Kattancsfesztivál középpontjában idén is a gútai paprikás kelt tészta állt. A paprikás kattancs hagyományos felvidéki, csallóközi étel, amely szorosan kötődik Gútához. Jelenleg a Magyar Értéktár része, szimbolikus jelentősége miatt pedig a felvidéki magyarság egyik fontos gasztronómiai kincseként tartják számon.

„Hagyományt őrzünk, hagyományt adunk tovább”

A hivatalos megnyitón elhangzott: a rendezvény fő üzenete a hagyományőrzés és a generációk találkozása. A szervezők nevében Pikáli Róbert arról beszélt, hogy a fesztivál lényege nem csupán a sütés-főzés, hanem az is, hogy a nagyszülők és szülők továbbadják tudásukat a fiatalabb nemzedékeknek.

Mint mondta, a fesztivál évről évre fejlődik, egyre többen sütnek-főznek, és egyre több látogatót vonz a gútai vízimalomhoz.

Az idei rendezvény méretét jól jelzi, hogy a csapatok mintegy 500 kilogramm lisztet, 50 liter tejet és 20–25 kilogramm élesztőt dolgoztak fel.

Halász Béla, Gúta polgármestere örömét fejezte ki, hogy a Kattancsfesztivált immár kilencedik alkalommal sikerült megszervezni. Hangsúlyozta, hogy az egyre népszerűbb, mind nagyobb tömegeket vonzó rendezvényt a város a jövőben is támogatni kívánja. A polgármester arról is beszélt, hogy

a helyszín a következő időszakban megújul: új színpad, látogatóközpont és szociális helyiségek is készülnek.

Viola Miklós, Nyitra megyei képviselő (Magyar Szövetség), szervező szerint a Kattancsfesztivál elsődleges célja, hogy megerősítse a helyi közösséget. A Szeretlek Gúta polgári társulás öt éve társszervezőként kapcsolódott be a rendezvénybe, amelyet a szervezők tudatosan a generációk találkozásaként hirdetnek.

Viola Miklós kiemelte, hogy

a paprikás kattancs készítésének több mint kétszáz éves hagyománya van, amelyet elsősorban az idősebb nemzedék őriz.

Fontosnak tartják, hogy a fiatalabbak is megismerjék ezt a tudást, és kedvet kapjanak a folytatásához. Az idei versenyre hét kattancssütő csapat és tizenöt főzőcsapat jelentkezett; utóbbiaknál a zúza volt a kötelező alapanyag.

A Magyar Asszonyok Ligája társszervezőként évről évre részt vesz a Kattancsfesztivál megvalósításában. Markovics Tímea alelnök elmondta, a 34 éves szervezet a hagyományőrzés területén fejt ki erőteljes tevékenységet, ehhez kapcsolódik a fesztiválon vállalt szerepük is. Sütőcsapatot állítanak, amelynek tagjai kézzel dagasztják a kattancsot, és szívesen megmutatják a készítés tudományát az érdeklődőknek, emellett főzőcsapattal is részt vesznek a versenyen.

A Magyar Asszonyok Ligája fontos vállalása, hogy a szervezők kérésére minden évben 50 darab kattancsot sütnek a fesztiválra.

Ezt már előző nap elkészítik a gútai tájház udvarán, kemencében. Markovics Tímea szerint idén 25 tagjuk vett részt a munkában, kézi dagasztással, a nagy melegben is. Mint fogalmazott, szeretettel végzik ezt a feladatot, mert úgy érzik, ezzel tudják leginkább segíteni a kattancs hagyományának megőrzését.

A kattancs „már a vérünkben van”

A sátrak között járva gyorsan kiderült, hogy a kattancs készítése sokak számára nem receptkérdés, hanem családi örökség. Fűri Edit, a Gútai Nyugdíjasklub vezetőségi tagja elmondta, klubjuk a fesztivál kezdete óta minden évben részt vesz a rendezvényen. Többször értek el szép eredményt: voltak már első és második helyezettek, de különdíjat is kaptak.

A kattancskészítésről úgy fogalmazott, ez „már a vérükben van”. Nagyanyáiktól, édesanyáiktól tanulták, hogyan kell bánni a kelt tésztával. Fűri Edit szerint a jó kattancs titka az egyszerű, de gondosan elkészített tészta, a kézzel való nyújtás és természetesen a jó paprika. Ő maga úgy szereti, ha minél több paprika kerül a hajtogatott tésztába, mert ettől lesz igazán ízes és élvezetes.

A Soványak csapata is visszatérő résztvevője a fesztiválnak. Balázs Marika elmondta, 2023 óta járnak a Kattancsfesztiválra, és lelkes csapattal érkeztek. Náluk a csapat egyik fele sütött, a másik főzött: az asszonyok a paprikás gútai kattanccsal készültek, a férfiak pedig a bogrács mellett dolgoztak.

A Megyercsi Nyugdíjasklub sátránál Fábián Júlia alelnök arról beszélt, tavaly jöttek először a fesztiválra, és akkor harmadik díjat nyertek. Idén újra megmérettették magukat, de szerinte nem az a legfontosabb, ki nyer: az együttlét, a jó hangulat és az emberek közötti találkozás legalább ennyit számít.

A gútai Idősek Otthona csapata is évek óta visszajár a Kattancsfesztiválra. Murányi György, az otthon igazgatója elmondta, szinte a kezdetek óta részt vesznek a rendezvényen, amelyet nemcsak hagyományőrző alkalomnak, hanem csapatépítő eseménynek is tartanak. A jó társaság, az évről évre megerősödő barátságok és a közös munka miatt nagy szeretettel térnek vissza minden évben. Idén kattancsot sütöttek, a csapat hat fővel indult, de később további kollégák is csatlakoztak hozzájuk.

A zsűri a tésztát, az ízt és a paprikát is figyelte

A kattancsversenyben a zsűri több szempont alapján értékelt. Figyelték a kattancs formáját, külalakját, a tészta állagát, az ízt, valamint külön a paprika minőségét is. Az eredményhirdetésen elhangzott, a mezőny nagyon szoros volt, a helyezések között sokszor csak egy-két pont döntött.

A kattancssütő verseny harmadik helyét a Megyercsi Nyugdíjasklub szerezte meg. Második lett a Gútai Nyugdíjasklub csapata, az első helyet pedig a Magyar Asszonyok Ligája nyerte el. A zsűri különdíjat is kiosztott a legszebb, legjobb minőségű paprikáért, amelyet ugyancsak a Magyar Asszonyok Ligája érdemelt ki.

A bográcsfőző versenyben is erős volt a mezőny. A zsűri szerint a kötelező alapanyagként megadott zúzát a csapatok változatosan és ötletesen használták fel. A harmadik helyen a Soványak csapata végzett tanyasi kakaspörköltjével. Második lett a Termál Team, az első helyet pedig a Kotyvasztók csapata szerezte meg favágólevesével, amelyben a zúza mellett bab, burgonya, zöldség és csipetke is helyet kapott.

Egész napos program a vízimalomnál

A gasztronómiai versenyek mellett egész napos kulturális és közösségi program várta a látogatókat. A délelőtti órákban helyi iskolások léptek fel, bemutatót tartottak a teremkerékpárosok, valamint kutyabemutató is szerepelt a programban. Délután a Nyugdíjasklub tánccsoportja, az Örömtánc, a Búzavirág énekkar, a Sústya citerazenekar, a Magyar Asszonyok Ligája énekkara, valamint a Szadai Cibere Táncegyesület is színpadra lépett.

A szervezők a lisztérzékenyekre és a vegán étrendet követőkre is gondoltak: a fesztiválon korlátozott számban gluténmentes és vegán kattancs is elérhető volt.

A délutáni és esti programot koncertek, tombola és közös szórakozás zárta. A fellépők között szerepelt a Groovehouse, a Rock Projekt zenekar és a Marathon Band is.

A kilencedik Kattancsfesztivál így egyszerre volt gasztronómiai verseny, közösségi találkozó és hagyományőrző ünnep. A gútai vízimalomnál ismét bebizonyosodott: a paprikás kattancs nemcsak a tányéron érték, hanem történet, emlék, családi tudás és közösségi élmény is.

ZVN/SZE/Felvidék.ma