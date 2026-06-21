Szlovákia egész területén zivatarok fordulhatnak elő, helyenként 33 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet

Szlovákia egész területén zivatarok alakulhatnak ki vasárnap. Erre a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) figyelmeztetett a honlapján. Elsőfokú riasztást adott ki, amely valamennyi járásra érvényes: egyes járásokban 16.00 óráig, máshol 21.00 óráig. Szlovákia egyes részein a 33 Celsius-fokot meghaladó hőség is gondot okozhat. Első- és másodfokú hőségriasztások vannak érvényben.

Az egész Pozsonyi kerületre, a Nyitrai és a Nagyszombati kerület járásainak többségére, valamint a Nagykürtösi járásra másodfokú hőségriasztás érvényes. Elsőfokú riasztást adtak ki a Besztercebányai, a Trencséni és a Kassai kerület járásainak többségére, valamint a Nagytapolcsányi, az Aranyosmaróti, a Galgóci, a Pöstyéni, a Homonnai, az Eperjesi és a Varannói járásra. A figyelmeztetések 13.00 és 19.00 óra között vannak érvényben.

A Bazini járásra emellett elsőfokú villámárvíz-riasztás is érvényes volt, 10.00 óráig.

SZE/Frlvidék.ma