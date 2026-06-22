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Az összetartozás jegyében telt a folklórnap a Madách-kastély parkjában

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Az ipolybalogi hagyományőrzők (Fotó: Szlovák Nemzeti Múzeum – Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, Facebook)

Vasárnap az alsósztregovai Madách-kastély parkja adott otthont a Szlovák Nemzeti Múzeum – Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma és Alsósztregova község közös szervezésében megvalósult folklórnapnak. A festői környezetben magyarországi, felvidéki magyar és szlovák hagyományőrző csoportok léptek fel.

Mint a Szlovák Nemzeti Múzeum – Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma közösségi oldalán olvasható:

„A rendezvény az idősek iránti tisztelet és megbecsülés jegyében zajlott, kifejezve hálánkat életük tapasztalataiért, bölcsességükért és azokért az értékekért, amelyeket a fiatalabb generációknak továbbadnak.”

Gazdag kulturális program, barátságos hangulat és felejthetetlen élmények várták a látogatókat. A sokszínű műsorban népdalok, valamint hegedű- és citerajáték csendült fel, de a néptánc és a hagyományos népi kultúra számos más eleme is helyet kapott a park szabadtéri színpadán.

Ipolynyéki fiatal zenész (Fotó: Szlovák Nemzeti Múzeum – Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, Facebook)

A folklórnap egyben nemzetközi találkozó is volt. Egy színpadon léptek fel magyarországi néptáncegyüttesek, szlovák folklórcsoportok, valamint a Szlovákiában működő magyar hagyományőrző csoportok. A fellépők között voltak többek között az ipolybalogi hagyományőrzők valamint az ipolynyéki tehetséges fiatal zenész is.

„A különböző hagyományok, kultúrák és közösségek találkozása egyedülálló hangulatot teremtett, erősítve a kölcsönös megértést, az összetartozás érzését és a kulturális örökség iránti tiszteletet”

– fogalmaztak a szervezők.

(Fotó: Szlovák Nemzeti Múzeum – Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, Facebook)

A folklórnap megszervezésében részt vett a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya és a nagykürtösi székhelyű Ipoly-Honti Művelődési Központ is.

A folklór, a zene és a hagyományok ismét bebizonyították, hogy képesek összekötni az embereket, kortól és országhatároktól függetlenül – összegezték a főszervezők.

(Fotó: Szlovák Nemzeti Múzeum – Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, Facebook)

PP/Felvidék.ma

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