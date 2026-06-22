Danko elvárja a kormányfőtől, hogy csak akkor tárgyaljon Zelenszkijjel, miután Ukrajna leszámolt a Bandera-kultusszal

Andrej Danko, az SNS elnöke, a parlament alelnöke felszólította Robert Fico (Smer-SD) kormányfőt, hogy addig ne kezdjen tárgyalásokat Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, amíg Ukrajna egyértelműen meg nem oldja a Bandera-mozgalommal összefüggésbe hozható személyek és szimbólumok kultuszának ügyét. Erről Zuzana Škopcová, az SNS szóvivője tájékoztatta a TASR hírügynökséget.

Danko a lengyel elnök, Karol Nawrocki álláspontjára hivatkozott, aki szerinte egyértelmű jelzést küldött arról, hogy a lengyel lakosság lemészárlásával összefüggésbe hozható személyek iránti rajongást elfogadhatatlannak tartja.

„Lengyelország büszke lehet Karol Nawrocki államfőre. Álláspontja azt mutatja, hogy a történelmi emlékezetnek és az áldozatok iránti tiszteletnek előnyt kell élveznie a politikai korrektséggel szemben. Szlovákiának ugyanilyen elvi álláspontot kell képviselnie ebben a kérdésben” – mondta Danko.

Az SNS vezetője arra is felszólította Ficót, hogy az ukrán vezetéssel való kapcsolattartás során világosan fogalmazza meg, hogy Szlovákia számára elfogadhatatlan a fasizmussal, a szélsőségességgel és a civilek elleni bűncselekményekkel összefüggésbe hozható személyek és mozgalmak dicsőítésének bármilyen formája.

„Felszólítom Robert Fico miniszterelnököt, hogy mindaddig ne fogjon kezet Volodimir Zelenszkijjel, amíg gátat nem szabnak a banderizmus támogatói iránti csodálatnak. A szlovák politikai képviseletnek is a lengyel elnök álláspontját kell képviselnie ebben a kérdésben. A történelmi igazságnak és az áldozatok emléke tiszteletben tartásának a politikai érdekek felett kell állnia ” – hangsúlyozta Danko.

Az SNS régóta azon a véleményen van, hogy az államok közötti jó kapcsolatok építésének a kölcsönös tiszteleten, a történelmi igazságon és a totalitárius ideológiák és képviselőik glorifikálása minden formájának elutasításán kell alapulnia.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk