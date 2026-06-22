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Idén nyáron is ingyenes Shuttle Bus köti össze a Csallóköz turisztikai látványosságait

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Idén nyáron ismét elérhető a Csallóköz főbb turisztikai attrakcióit összekötő, ingyenes Shuttle Bus szolgáltatás.

Az ingyenes buszjárat összeköti a nagymegyeri Thermal Corvinust, a dunaszerdahelyi Thermalparkot, a dióspatonyi Malkia Parkot, valamint a dióspatonyi Slovakia Ringet. A járat 2026. június 16. és szeptember 1. között, minden kedden, csütörtökön és szombaton közlekedik.

A buszjárat nemcsak a turisták, hanem a helyi lakosok számára is ingyenesen igénybe vehető.

Az üzemeltetők fontosnak tartják, hogy minél többen értesüljenek erről a lehetőségről, hiszen azok számára, akik nem tudnak vagy nem szeretnének saját járművel eljutni a helyszínekre, kiváló alternatívát jelent az ingyenes szolgáltatás.

A buszjárattal kapcsolatos további információkért az érdeklődők az SAD Dunaszerdahely munkatársához fordulhatnak a 031/590 25 71-es telefonszámon, illetve a pogany@sadds.sk e-mail-címen.

A Shuttle Bus szolgáltatás működtetése a Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség, a Nagyszombat Megyei Regionális Turisztikai Szervezet, valamint a Szlovák Köztársaság Idegenforgalmi és Sportminisztériuma együttműködésével valósul meg.

A turisztikai attrakciók aktuális belépőjegyárairól az egyes létesítmények weboldalain tájékozódhatnak az érdeklődők.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

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