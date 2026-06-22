Jozef Ráž indul a főpolgármesteri posztért Pozsonyban

Jozef Ráž (Smer-SD-jelölt) közlekedési miniszter függetlenként harcba száll az őszi választáson Pozsony (Bratislava) főpolgármesteri posztjáért – ezt hétfői sajtótájékoztatóján jelentette be.

Fő célkitűzése a közlekedés javítása, a lakásépítés és a közbiztonság.

„Saját elhatározásom, hogy elindulok a választáson, függetlenként, nem pedig pártjelöltként, és egyáltalán nem valaki ellenében” – szögezte le, és azt is hozzátette, egyetlen párt sem fogja támogatni anyagilag a kampányát.

A költségeket saját forrásaiból állja, tisztességes és tárgyilagos kampányra törekszik. Ha nyerne, szerinte a jelenlegi államtitkára vehetné át egy évre a minisztérium irányítását, de erről nem ő dönt.

Rážon kívül eddig hatan jelentették be, hogy indulnak a főpolgármesteri posztért, Matúš Vallo jelenlegi főpolgármester (Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati), Dana Čahojová (független), Károlyfalu (Karlova Ves) polgármestere, Martin Winkler (Dunaj) fővárosi és megyei képviselő, Miroslav Heredoš és Ľubomír Geci függetlenek, valamint Zuzana Šubová, a Pirátska strana elnöke.

Az összevont helyhatósági és megyei választás október 24-én lesz, Richard Raši (Hlas-SD) házelnök már bejelentette a dátumot, de hivatalosan még nem hirdette ki a választást.

TASR/Felvidék.ma