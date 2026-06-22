Látszólag nyugalmasan telt Peter Pellegrini első két éve

Látszólag nyugalmasan telt Peter Pellegrini államfő első két éve – összegezte a TASR hírügynőkségnek Darina Malová politológus. Múlt héten volt a második évfordulója Pellegrini beiktatásának.

Malová szerint Pellegrini külön hangsúlyt fektet arra, hogy

a „harmadik erő” képét építse ki saját magáról, aki legalább a megszólalásaival vagy szimbolikus gesztusokkal képes lecsillapítani a politikai palettát és megnyugtatni a megosztott társadalmat.

Emlékeztetett az elnök három fő kampányígéretére: az összes állampolgár elnöke akar lenni, meg akarja nyugtatni a társadalmat, és tartani az ország uniós és NATO-irányvonalát.

„Ami a harmadik célkitűzését illeti, a külpolitikában nem tért el ettől az irányvonaltól, bár Ukrajna EU- és NATO-csatlakozásának támogatásához eléggé hűvösen viszonyul. Az az ambíciója azonban nem teljesült, hogy lecsillapítsa a politikusokat és a társadalmat, és hogy mindenki elnöke legyen” – szögezte le a politológus.

Malová arra is rámutatott, hogy az első államfő,

Michal Kováč megválasztása óta érvényes íratlan szabálynak megfelelően Pellegrini távozott a Hlas-SD pártelnöki posztjáról, arról azonban vita van, hogy azóta valóban pártok feletti-e.

„Az erről a nem hivatalos elvárásról szóló diskurzusnak, amelynek 1993-ban még megvolt a létjogosultsága, a közvetlen elnökválasztás bevezetése után nincs akkora jelentősége” – véli Malová.

Szerinte a nyilvánosság elvárása az, hogy az államfő „a nemzet atyjaként” tevékenykedjen. „Ez még a csehszlovák hagyományokhoz, Tomáš Garrigue Masaryk megítéléséhez kötődik, és részben az Andrej Hlinkához való viszonyuláshoz. Főleg az ellenzéki pártok állítják, hogy Pellegrini még mindig összeköttetésben áll a Hlas-SD-vel, elnökként is figyelembe veszi a párt érdekeit és persze megmaradtak a régi személyes kapcsolatai” – mutatott rá Malová.

Hozzátette, Pellegrini óvatosan kezeli a kormánypártokat, és inkább támogatólag viszonyul hozzájuk, emiatt korlátozott mértékben tud pártok felettinek és semlegesnek mutatkozni.

Peter Pellegrinit 2024. június 15-én iktatták be, Zuzana Čaputovát váltotta a poszton.

TASR/Felvidék.ma