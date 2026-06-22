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Szlovákia fejlesztéseket végez a drónok felhasználása terén

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: itbusiness.hu)

Szlovákia több olyan fejlesztést végez a drónok felhasználása terén, amelyek hozzájárulnak a NATO keleti határainak hatékony védelméhez – nyilatkozta a múlt héten Robert Kaliňák (Smer-SD) védelmi miniszter a NATO keleti szárnyának elrettentési kezdeményezésével (NATO Eastern Flank Deterrence Initiative) kapcsolatban.

„Szlovákiában megkezdődött a dróngyártás első szakasza. Járőrdrónokról és belső nézetű FPV drónokról van szó, emellett folytatódik a drónelfogó és megsemmisítő interceptorok, valamint a nagy hatótávolságú drónok fejlesztése is.

Szlovák fejlesztésű, szlovák alapszerkezetre épülő drónok széles spektrumát szeretnénk gyártani”

– erősítette meg Kaliňák.

Emlékeztetett egy gútai cég fejlesztésére is, egy drónok elleni távirányítású toronyra, detektálási képességekkel, amely majd a drónelhárítási rendszer részét képezi a parancsnoki központtal.

„Emellett dolgozunk egy másik projekten is, melynek prototípusát ősszel szeretnénk bemutatni” – tette hozzá.

Szlovákia részese egy lengyel kezdeményezésnek is, amely saját rendszert hoz létre, szlovák fegyverrendszerek bevonásával.

„Több kezdeményezés van, olyan megoldást szeretnénk felkínálni, amely hatékony és viszonylag olcsó” – zárta Kaliňák.

TASR/Felvidék.ma

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