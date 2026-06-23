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Csehország, Szlovákia és Lengyelország miniszterelnökeinek fogadása Gödöllőn képekben

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Gödöllőn találkoznak a visegrádi országok (V4) kormányfői június 23-án délután. Magyar Péter magyar miniszterelnök a Grassalkovich-kastélyban fogadta Andrej Babiš cseh-, Robert Fico szlovák- és Donald Tusk lengyel kormányfőt.

Magyar Péter közösségi oldalán élőben közvetítette a fogadást. Korábban úgy fogalmazott: Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét azért fogadja Gödöllőn, hogy a négy ország újra szoros együttműködésbe kezdjen, és közösen dolgozzon egy erős Közép-Európáért.

Forrás: Felvételek Magyar Péter FB oldala

FB, Felvidék.ma

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