Csehország, Szlovákia és Lengyelország miniszterelnökeinek fogadása Gödöllőn képekben

Gödöllőn találkoznak a visegrádi országok (V4) kormányfői június 23-án délután. Magyar Péter magyar miniszterelnök a Grassalkovich-kastélyban fogadta Andrej Babiš cseh-, Robert Fico szlovák- és Donald Tusk lengyel kormányfőt.

Magyar Péter közösségi oldalán élőben közvetítette a fogadást. Korábban úgy fogalmazott: Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét azért fogadja Gödöllőn, hogy a négy ország újra szoros együttműködésbe kezdjen, és közösen dolgozzon egy erős Közép-Európáért.

Forrás: Felvételek Magyar Péter FB oldala

FB, Felvidék.ma