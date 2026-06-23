Díjeső Komáromban és jubileumi ünnepség Szencen a Magyar magazinban

Változatos témákkal jelentkezik a Magyar magazin június 24-én, szerdán reggel 8.06 órától a Szlovák Televízió kettes csatornáján.

A műsor első összeállítása a 61. Jókai Napokra kalauzolja a nézőket. A komáromi amatőr színjátszó fesztiválon idén tíz társulat mutatkozott be, a rendezvény pedig ezúttal is számos elismerést és díjat hozott a résztvevőknek.

A magazin ezt követően a Szenczi Molnár Albert Alapiskolába látogat, ahol a magyar nyelvű oktatás újraindításának 75. évfordulóját ünnepelték. Az intézmény nemcsak jubileumot ült, hanem másodszor is elnyerte a legjobbnak járó elismerést.

A nézők városnéző sétákon is részt vehetnek: Besztercebányán a magyar vonatkozású emlékhelyeket ismerhetik meg, míg Körmöcbányán a híres pénzverde történetébe és a helyi gasztronómiai különlegesség, a körmöci krumpli világába nyerhetnek betekintést.

A műsor házigazdája Holop Zsóka.

A Szlovák Televízió júliustól nyári műsorrendre vált, ezért a Magyar magazin szerdánként korábbi adások válogatásával jelentkezik. Az új műsorok szeptemberben térnek vissza friss témákkal és riportokkal. Az adások addig is visszanézhetők a Szlovák Televízió videoarchívumában, a Dobrý deň, Pátria! felületen.

A Magyar magazin szerkesztősége nevében Bárdos Ágnes szerkesztő élményekben gazdag, kellemes nyarat kíván a nézőknek.

BÁ, Felvidék.ma