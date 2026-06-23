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Június végéig kell benyújtani a nyugdíjbiztosítási nyilvántartó lapokat

Munkáltatók figyelem! A pontos adatokon múlik a gyorsabb nyugdíjügyintézés

BN
BN
Fotó: tasr

A Szociális Biztosító nyomatékosan emlékezteti azokat az ötven vagy annál kevesebb alkalmazottat foglalkoztató munkáltatókat, akik még nem nyújtották be a nyugdíjbiztosítási nyilvántartó lapokat (ELDP), hogy a törvényi határidő hamarosan lejár.

A kötelezettség teljesítésére legkésőbb június 30-ig van lehetőségük, hívta fel a figyelmet Martin Kontúr, a Szociális Biztosító szóvivője. A nyilvántartó lapokat a megszokott módon kell benyújtani mindazon munkavállalók esetében, akiknek a munkaviszonya 2025. december 31-én is fennállt.

Ellenőrizni kell az elektronikus rendszert a hibák miatt

A Szociális Biztosító egyúttal arra is külön felhívja a munkáltatók figyelmét, hogy az elektronikus szolgáltatások felületén, az Áttekintés – Nyugdíjbiztosítási nyilvántartó lap (Evidenčný list dôchodkového poistenia) menüpontban mindenképpen ellenőrizzék a státuszokat.

Fontos megbizonyosodni arról, hogy a biztosító nem jelölte-e hibásként valamelyik korábban már beküldött nyilvántartó lapot. Amennyiben a rendszer javított nyilvántartó lap benyújtását kéri, azt a munkáltatóknak haladéktalanul el kell készíteniük, és újra továbbítaniuk kell a Szociális Biztosító felé.

A pontos adatok a gyorsabb nyugdíjügyintézést szolgálják

Martin Kontúr hangsúlyozta, hogy a nyilvántartó lapok felelős és időben történő benyújtásával a munkáltatók nemcsak a törvényi kötelezettségüknek tesznek eleget, hanem közvetlenül hozzájárulnak a biztosítottak, vagyis saját munkavállalóik adatainak teljes körű és pontos nyilvántartásához is.

A pontosan és időben benyújtott nyilvántartó lapok jelentősen elősegítik a későbbi nyugdíjkérelmek gyorsabb feldolgozását, valamint sokkal megbízhatóbb alapot biztosítanak a jövőbeni nyugdíj-előrejelzések elkészítéséhez is, emelte ki a szóvivő.

Az intézmény képviselője hozzátette, hogy a nagyobb létszámú, ötvennél több személyt foglalkoztató munkáltatókra vonatkozó határidőkről, illetve a további részletekről a Szociális Biztosító hivatalos honlapján található bővebb tájékoztatás.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk

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