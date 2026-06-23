Richard Raši október 24-re írta ki a helyhatósági választásokat

Richard Raši (Hlas-SD) házelnök kedden, június 23-án hivatalosan is kihirdette az őszi összevont önkormányzati és megyei választások dátumát.

A szavazás 2026. október 24-én, szombaton lesz.

Egyszerre választ a lakosság polgármestert, helyi és megyei képviselőket, valamint megyeelnököt. Pozsonyban és Kassán a városrészek polgármestereit és önkormányzati képviselőit is megválasztják. Közel 3000 településen lesz választás.

Június 24-vel elkezdődik a választási kampány. A jelöltlistákat 2026. augusztus 25-ig lehet leadni.

A házelnök mindenkit arra biztatott, hogy vegyen részt a választásokon

„Bízom benne, hogy közösen olyan jelölteket választunk, akiknek az eddigi életútjuk, munkájuk, és az általuk már megszerzett bizalom kellően alátámasztja a választási elképzeléseiket. Olyanokat, akik mögött már látható eredmények és projektek vannak, például jobb szolgáltatások bevezetése, valamint átlátható gazdálkodás, és képesek véghezvinni a dolgokat” – jelentette ki a házelnök.

Azt is hozzátette, a választással mindenki részt vehet a települése jövőjének alakításában.

„Szeretnék emlékeztetni, hogy a törvény szerint a kampányba azok a kiadások is beleszámítanak, amiket a törvénytárban való megjelentetés előtti 180 napban költöttek el a jelöltek. Vagyis a kampány finanszírozásába a 2025. december 26-tól felmerült kiadások is beleszámítanak” – magyarázta.

Július 21-ig kell kijelölni a választókerületeket, véglegesíteni az abban megválasztható önkormányzati és megyei képviselők számát, és kijelölni a körzeti választási bizottságok székhelyét.

A szavazóhelyiségek kijelölésének határideje július 31.

Az önkormányzati és megyei választási bizottságokat augusztus 25-ig kell megalakítani, és szeptember 3-ig kell összeülniük.

A járási, körzeti és szavazóköri bizottságok összeállításának határideje szeptember 17., az első ülésüket pedig legkésőbb szeptember 30-ig kell megtartani.

Most nem lehet választói igazolványt kérni, mindenki az állandó lakhelyén adhatja le a voksát.

tasr/Felvidék.ma